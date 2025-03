A sus 82 años, Miguel Bernard denunció en el juzgado la presunta malversación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por no acudir a ... su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. En esta entrevista, el controvertido abogado, conocido por sus ideas políticas de ultraderecha y fundador en 1995 de Manos Limpias, asegura que publicará los correos electrónicos del músico, del presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, y de todos aquellos que demuestren que el jefe de la Oficina de artes escénicas no acudía al despacho.

–¿Por qué presentó la denuncia contra David Azagra?

–Apareció una noticia que decía que el hermano de Pedro Sánchez estaba contratado como músico en la Diputación de Badajoz y no aparecía. Hicimos averiguaciones, porque tenemos un servicio de investigación, y constatamos un fraude: se estaba pagando a una persona que no acudía a trabajar. En derecho penal eso es malversación de caudales públicos. Unas veces estaba en Segovia, otras en Elvas, otras en Tailandia y otras en Madrid. Presentamos la denuncia que transformamos en querella y el juzgado vio indicios racionales de delito. Con las diligencias se va comprobando que ha sido un gran fraude, una connivencia del entonces jefe de Personal de la Diputación y del presidente de la Diputación. Este último ha sido un colaborador y cómplice necesario en la contratación de David Sánchez.

–¿Qué espera de esta denuncia?

–Estoy totalmente convencido de que llegará a juicio. Cuando terminen las diligencias, se transformará en procedimiento abreviado para juicio oral. Tardará por lo menos seis meses hasta que la instrucción lleve al acusado al banquillo. No solo a él como beneficiario del fraude con fondos públicos, sino también al presidente de la Diputación y al jefe de Personal, que es el que materialmente hizo el contrato. Usar las instituciones públicas para colocar amiguetes del PSOE repugna y va en contra del funcionario por oposición. Él no ha hecho oposición, se le ha contratado por ser quién es ... y encima ni aparece. Cuando salta el escándalo, se monta un despacho fantasma. Es esperpéntico.

–¿Cuál es el siguiente paso?

–Falta que se nos entreguen los correos, que ya los tiene su señoría. Esa será la prueba más fehaciente de que este señor no iba a trabajar. La defensa de David Sánchez ha pedido a su señoría que esos correos no se hagan públicos. ¿Por qué? Porque sabe que ahí están las pruebas relevantes de que no iba a trabajar. Porque si estás tranquilo y tienes correos normales, no tienes inconvenientes en que salgan a relucir siempre que no afecten a algo íntimo.

–Aunque correspondan a las cuentas corporativas, en siete años puede existir alguna comunicación personal de David Sánchez o de los otros nueve políticos y funcionarios.

–Está prohibido dar publicidad a los correos personales porque atentan contra la intimidad. Pero hay otros que están relacionados con actividades presuntamente delictivas y esos su señoría los valora, nosotros también, y sí estimamos oportuno que, como la causa no está bajo secreto de sumario, la sociedad y medios de comunicación conozcan cuáles han sido las relaciones profesionales del señor David Sánchez, los publicaremos. A no ser que su señoría diga que de los correos no tengan conocimiento los medios de comunicación.

–¿También publicará los correos de Miguel Ángel Gallardo?

– También, todo lo que se nos va a dar... Su señoría tiene ahora todos los correos y en ese punto se desechan los íntimos y personales o personalísimos. Los otros son prueba dentro de la instrucción.

–Pero ustedes son solo una de las acusaciones. Hay otras asociaciones y Vox.

–Como somos la acusación que lidera el procedimiento, esos correos se nos entregan primero a nosotros y nosotros les damos trasladamos al resto.

–¿Por qué denunciaron inicialmente a Gallardo y después le sacaron de la querella?

–Porque podía ser cooperador necesario, cómplice y encubridor. En un primer momento iban como denunciados Gallardo y el jefe de Personal, pero luego, por razones de prudencia, solo nos querellamos contra David Sánchez. Ya estamos preparando el escrito de acusación que irá contra el presidente de la Diputación porque ya está corroborado que no era ajeno a la contratación y que no aparecía por el despacho.

–¿Cómo puede usted corroborar esas manifestaciones?

–Ha habido testimonios de funcionarios que nos han manifestado que David Sánchez les era un desconocido. Y tenemos otras pruebas, como la máquina de fichar de entrada y salida para los funcionarios, y no aparece para nada el señor David Sánchez, el hermano del presidente.

–¿Qué periodo de fichaje de David Sánchez han analizado?

–Hicimos un sondeo, no todo el periodo, porque nos volveríamos locos. Es un muestreo de unos meses en 2017 y otros años.

–¿Qué documentación o pruebas a las que han tenido acceso le llama la atención?

–Los testimonios de los propios funcionarios de la Diputación y que al propio abogado de David Sánchez se le ha dado la oportunidad para demostrar que las acusaciones de absentismo eran inciertas y no ha podido acreditarlas. Solo ha dicho en prensa que el absentismo laboral no es delito, con lo que está reconociendo que no iba.

–Quiénes son esos funcionarios que han dicho que David Sánchez no acude a su puesto?

–Son funcionarios del área de Cultura, que es el área donde debería estar prestando servicio. Ya tenemos los testimonios que vamos a aportar en su momento a su señoría cuando pida más pruebas del absentismo. Y vamos a pedir que estos funcionarios testifiquen y digan que no lo han visto aparecer durante años y años.

–El procedimiento les ha costado 10.000 euros. ¿Cómo pagan ese dinero?

–En Manos Limpias no recibimos subvenciones públicas ni privadas, así que sale de cuotas modestas de nuestros afiliados y simpatizantes. Cuando nos piden fianzas excesivas, como esta, pedimos al juez que la reduzca a 3.000 euros. También lo hemos pedido en este caso.