Una fotografía de la salida de la Concepción gana el concurso de Semana Santa de Badajoz

Miguel Ángel Naharro Pérez ha sido el ganador del XXVI certamen de fotografía sobre la Semana Santa de Badajoz 2025. Este primer premio se lo ... ha llevado la imagen 'María Santísima del Mayor Dolor a través del incienso'. En segunda posición ha quedado 'Nazarenos', de Pilar García Osés, y en tercer lugar el autor Julio Moreno Pardo con 'Tempus precandi'.

La fotografía premiada muestra a la Virgen de los Dolores a la salida de la iglesia de la Concepción de la ciudad pacense durante la Semana Santa del pasado año. En ella se puede observar el incienso que flota en la imagen en blanco y negro.

Esta procesión se iba a suspender por la lluvia, pero al final salió con retraso. Miguel Ángel Naharro cuenta a HOY que no había pensado en una idea sobre la foto que tomaría, pero sí tenía claro que quería transmitir el momento de esa ansiada salida. Entonces vio a uno de los nazarenos y le pidió que moviera el incienso poco a poco. Supo que tenía que disparar cuando, a través del visor de la cámara, pudo observar que el humo se estaba diluyendo.

De esta manera se creó la atmósfera idónea para la fotografía. El pacense comenta que presentó dos imágenes más para el certamen tituladas 'Salida procesión de penitencia', y 'Nuestro Padre Jesús del Prendimiento en Plaza Alta de Badajoz', ya que se puede concursar hasta con tres. Aunque desde que vio la tomada a la Virgen pensó que era la acertada.

El pasado año también se presentó a este concurso y quedó en segundo lugar con 'Penitente'. Otra imagen que se muestra en blanco y negro, ya que confiesa que lo utiliza en la mayoría de fotos de Semana Santa. «Me gustan los contrastes y el detalle que le da a las fotografías, en el caso de este año, la iluminacion de la salida me hicieron eliminar el color», concreta.

Miguel Ángel Naharro es aficionado a la fotografía desde hace más de veinte años. Comenzó dando cursos en 1999 y su gran pasión es capturar paisajes. Su Instagram está lleno de publicaciones de montañas, rocas, cascadas y bosques. Además, también disfruta la Semana Santa y considera que esta festividad en Badajoz es «muy buena» para retratar a través de una cámara.

«No esperaba ganar, me pareció una buena fotografía para presentar pero tampoco pensaba que quedaría la primera», comenta Naharro. Se ha enterado de este primer premio, dotado con 700 euros, por la publicación del Ayuntamiento, pero aún no se han puesto en contacto con él.

De cara al futuro, tiene un proyecto paisajístico del que le gustaría hacer una exposición. Además, el museo Luis de Morales acoge exposiciones temáticas sobre la Semana Santa de Badajoz donde se incluyen las fotografías del concurso. Suelen tener lugar durante la Cuaresma y la Semana Santa y es una iniciativa del museo con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y diversas entidades y cofradías de la ciudad.

La Semana Santa de Badajoz

Badajoz estrenó el pasado mes de abril el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional para su Semana Santa. Después de que se resolviera la solicitud presentada por el Ayuntamiento.

Para obtener este reconocimiento es preciso contar previamente con la distinción de Fiesta de Interés Nacional, que tiene desde 2011. También es necesario demostrar que se trata de una festividad que se viene celebrando de manera continuada en el tiempo y probar que la localidad cuenta con establecimientos suficientes.

La Semana Santa de Badajoz data del S. XVI y desde entonces ha sido protagonizada por más de cuarenta cofradías lo que denota su importancia y la devoción que desprende. Actualmente participan once cofradías y más de 10.000 hermanos en las procesiones y desfiles que tienen lugar a lo largo de este evento. En este sentido es importante hacer referencia a la labor de los costaleros, que son los encargados de portar los pasos. Esta fuerte participación ciudadana le confiere un valor añadido, según el Ministerio.