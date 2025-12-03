‘Foodlab’ quiere impulsar la competitividad agroalimentaria

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex) presentó ayer el programa ‘Foodlab’, dirigido a impulsar la competitividad agroalimentaria en Extremadura y diseñado, en concreto, para acompañar a empresas, startups y emprendedores en el desarrollo de productos innovadores, facilitando su validación técnica y su llegada al mercado.

El director de Ctaex, José Luis Llerena, destacó que ‘Foodlab’ «nace para convertir el conocimiento en soluciones reales, acortar los tiempos de desarrollo y ofrecer a las empresas un espacio donde puedan experimentar con seguridad y avanzar con confianza hacia el mercado».

La presentación contó con la participación de la directora general de Empresa de la Junta, Celina Pérez, quien subrayó a su vez que este programa «representa un instrumento estratégico para impulsar y reforzar la competitividad del tejido empresarial agroalimentario».

Durante la jornada, se expusieron las fases del programa, los servicios tecnológicos disponibles y los retos priorizados en colaboración con las empresas asociadas. También se mostró un ejemplo real del tipo de proyectos que ‘Foodlab’ impulsará como Madeinplant, cuyo CEO, Federico Grau, compartió su experiencia y explicó cómo la colaboración tecnológica permite transformar nuevas ideas en productos con potencial comercial.

Conclusiones del encuentro

En relación a esta jornada, Ctaex destacó la alta participación de empresas interesadas en desarrollar nuevos productos, la presentación de los retos tecnológicos priorizados y la confirmación de la apertura del programa para la selección hasta el 20 de enero.