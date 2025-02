Florecen pasiones en el mes de febrero

Las emociones han estado a flor de piel esta semana, con el calendario lleno de días dedicados a las pasiones de cada uno. Desde el ... día de la mujer en la ciencia, hasta el día de la radio, o el de San Valentín. A diferencia las letras de Sabina, que no quiere 14 de febrero ni cumpleaños feliz, los pacenses repartieron ayer piruletas y corazones por la calle Menacho.

La iniciativa partió del Instituto Maestro Domingo Cáceres, que llevó cariño a esta céntrica calle de Badajoz para luchar contra la soledad que le rodea.

Con varias mesas y algunos dulces los alumnos de Comercio y Marketing recorrieron el centro regalando piruletas y globos a los viandantes, que tuvieron que escribir en una pancarta frases relacionadas con San Valentín. Una actividad que pretendió llenar de color y calor esta parte de la ciudad.

La pasión por la música es lo que une a Ismael y Sofía, un padre y una hija que con su guitarra y su acordeón recorren los escenarios de la geografía extremeña bajo el nombre 'Más que músicos'.

El miércoles actuaron en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Allí ofrecieron al público un repertorio variado con adaptaciones de bandas sonoras, tangos y piezas clásicas. También presentaron canciones de cantautores, en su mayoría baladas.

La pasión por la música a Sofía se la transmitió su padre, que estudió guitarra. La joven se interesó por la música desde muy pequeña y estudió acordeón en el conservatorio profesional de Badajoz. El año pasado fue una de las protagonistas del musical 'Across de Universe, Let it Be', que le ha llevado por los principales teatros de España.

Pero si hay algo a lo que los pacenses les ponen música y amor es al Carnaval. Las comparsas se afanan estos días en dar puntadas de pasión a unos trajes que están a punto de sacar a pasear por las calles de la ciudad. Mientras, como si de un museo del Carnaval se tratara los disfraces que llevaban las comparsas el año pasado lucen en la planta semisótano de El Corte Inglés, que pretende poner en valor la importancia de esta fiesta.

Esta exposición, que se puede visitar hasta el 9 de marzo, esta compuesta por 44 maniquíes y forma parte de las actividades que el centro comercial organiza con la FALCAP.

Los apasionados de la fotografía también han podido disfrutar de este arte. La Fundación CB contó esta semana con la presencia de Montse Puig. La licenciada en Historia por la Universitat Autónoma de Barcelona ofreció una charla en el marco del Club Negativo Foto sobre 'La edición de fotolibros desde la anomalía'. En su ponencia habló de la expansión internacional del fotolibro y el interés en profundizar en el lenguaje de este formato para dar a conocer el trabajo de los autores. La experiencia profesional de Montse Puig ha estado siempre ligada a la fotografía. Durante cinco años fue colaboradora del departamento de Imágenes del Arxiu Nacional de Catalunya, donde también diseñó y gestionó el laboratorio fotográfico.

Los libros también despertaron pasiones esta semana. El club Ateneo presentó en el salón de actos de Cajalmendralejo 'La matrioska española'.

El libro del profesor de la Universidad de Extremadura Gabriel Moreno analiza el problema territorial de España más allá de los nacionalismos, y pretende explicar cuál es el presente y futuro de las administraciones regionales y nacionales. En él aparecen diagnósticos y propuestas sobre los niveles local, provincial, autonómico y estatal.

Coincidiendo con San Valentín ayer el Museo de la Ciudad Luis de Morales acogió la presentación de 'La última vez que la luna dijo tu nombre'. Así se titula el primer libro de la pacense Laura María Vera, que a través de una voz poética novedosa y valiente enlaza una historia de amor entre lo narrativo y lo imposible.

Entre tantas pasiones que han vivido los pacenses esta semana la mujer sigue reivindicando su presencia y su visibilidad en la ciencia. El Hospital Centro Vivo realizó diversas actividades y la Real Sociedad Económica y Extremeña Amigos del País organizó una conferencia de la mano de la presidenta de la plataforma Españoles Científicos en USA (ECUSA),Ana Muñoz, que habló sobre los logros y desafíos de las mujeres científicas.