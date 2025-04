La fiscal del juicio del bar JM: «Badajoz no es el salvaje oeste, ni ese bar un 'saloon'»

Visto para sentencia quedó este lunes el juicio que desde hace una semana sienta en el banquillo al autor confeso de la muerte de un ... joven en el bar JM de Badajoz. Ahora debe ser un jurado elegido por sorteo el que determine si José Miguel M.C. debe ser condenado a 35 o 39 años de prisión, como solicitan las acusaciones, o por el contrario esa pena debe ser rebajada de forma sustancial, tal y como pide la defensa.

La última sesión del juicio sirvió para que cada una de las partes fijase su postura definitiva. Por la acusación pública no hubo modificación alguna pues se mantiene la petición de 35 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía (23 años), una tentativa de homicidio (10 años) y tenencia ilícita de armas (2 años). «Esto no es el salvaje oeste, ni el bar JM un 'saloon'. Badajoz es una ciudad donde impera la justicia», dijo la fiscal de sala.

«¿Dónde se ha visto que un camarero al que un cliente molesto le ha dado una colleja, saque doce horas después un arma y le dispare? Lo normal es darle un aviso, decirle que se marche, llamar a la policía... Estamos ante un asesinato de libro», incidió la representante del Ministerio Público.

«No cabe aplicarle la atenuante de drogadicción o alcohol, porque no la hay; ni tampoco la de arrebato porque la cara del acusado no refleja miedo sino una frialdad absoluta», añadió en su intervención final antes de insistir en que también debe ser condenado por intentar matar al primo del fallecido. «Se ve que tras los tres disparos le pone la pistola en la cabeza y le dice te voy a matar, pero probablemente se le encasquilla la pistola y por eso no lo mata».

«Tampoco se le puede considerar la confesión porque se negó a declarar a la policía, se negó a declarar en instrucción y sólo en enero de 2020, más de un año después, respondió en el juzgado de instrucción a las preguntas de su abogado, no a las nuestras. Ni se debe considerar la reparación del daño porque sólo había ingresado 600 euros hasta que aportó otros 7.000 euros antes de iniciarse el juicio. Esa cantidad es muy pequeña».

«Lo que había esa noche era un ambiente de celebración que se vio truncado por la actitud cruel del acusado, que hizo un disparo a bocajarro a la víctima cuando se estaba levantando», añadió el letrado de la familia del fallecido. Fernando Cumbres mantiene que es un asesinato con alevosía al que se suma el ensañamiento porque, según dice, el procesado dio puñetazos y patadas a la víctima cuando estaba malherida en la calle.

Matar a los dos primos

«No falló José Miguel cuando disparó a mi representado (el primo del fallecido), falló la pistola y se le quedó encasquillada dos veces. Pretendía matar a los dos primos y con la ayuda de todos los presentes aparentar que había ocurrido en la calle», valoró Tania Ruiz, la abogada que representa al primo del fallecido. «A 'Kiki' (así se conoce a su representado) se le apareció un ángel de la guarda, increíblemente sobrevivió. ¿Para qué iba a dejar vivo a su primo? ¿Para que se celebre un juicio como este?».

Enrique González de Vallejo, el abogado de la defensa, reconoció que en el bar JM se cometió un asesinato. «Lo ha confesado mi cliente, que llamó a la policía para entregarse, pero en ningún momento se ve en el vídeo que pusiera la pistola en la sien a su primo ni que se le encasquillara. Podemos estar ante un delito de amenazas, pero no hubo intencionalidad de acabar con su vida (...). ¿Por qué disparó a un primo sí y a otro no? Porque el que le había dicho auténticas burradas era Jonathan y no su primo».

Tras escuchar a todos los interesados, este martes se reunirá el jurado para dictar sentencia.