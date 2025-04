Las cámaras del bar JM grabaron la carrera del acusado y el momento de disparar

La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Badajoz se convirtió este miércoles en una especie de sala VAR en la que un jurado compuesto por nueve ciudadanos ... elegidos por sorteo vieron las imágenes en las que se muestra el momento en el José Miguel M.C. dispara mortalmente a Jonathan F.H.

Todas las partes personadas ya habían descrito que en ese vídeo se veía. Para la Fiscalía y la acusación particular se trata de un asesinato de libro y una tentativa de homicidio que le habría costado la vida al primo del fallecido si no se hubiese encasquillado la pistola. Para el abogado de la defensa, es un homicidio en el que no se puede apreciar ninguno de los elementos que se precisan para que exista asesinato.

Ahora será el jurado el que tenga que pronunciarse sobre la culpabilidad de unos hechos que fueron proyectados una y otra vez, a veces en cámara lenta, para que esos nueve ciudadanos, junto con los dos suplentes, pudieran ver con sus propios ojos el trágico episodio que se juzgará hasta el próximo martes.

La fiscal del caso pidió que se proyectaran unos pocos minutos de las más de 20 horas de grabación entregadas en los juzgados por la familia que regenta el bar.

En uno de esos fragmentos se observa cómo el procesado se encuentra en el interior de la barra junto a otras dos personas cuando sale a la zona de los clientes para rodear la barra por fuera y dirigirse al joven contra el que disparó, que cae hacia atrás tras producirse los dos primeros disparos. El vídeo no tiene sonido pero se observa claramente el momento de los tiros porque se producen dos fogonazos casi seguidos. A continuación, la acción se traslada hacia uno de los extremos de la imagen en el que, según afirman las partes, se aprecia el momento en el que se produce el tercer disparo justo cuando la víctima trata de incorporarse. Esa tercera bala es la que se presume mortal por haberle afectado órganos vitales.

El resto de la secuencia fue difícil seguirlo desde la sala de vistas puesto que la pantalla se encontraba en la zona más próxima al estrado. Pero es seguro que el jurado pudo verlo con mayor detalle, por lo que tendrá elementos suficientes para determinar si la víctima estaba de espaldas, como defiende el abogado de la acusación Fernando Cumbres, o estaba de lado y pudo ver cómo se acercaba. En cualquier caso, sus posibilidades de reacción parecían escasas puesto que el autor de los disparos se aproximó a la carrera sin que ningún cliente pudiera interponerse en su camino, apretando de nuevo el gatillo cuando el herido intentaba levantarse.

La Fiscalía cree que José Miguel apuntó a Jonathan y efectuó el primer disparo a 1,50 metros de distancia; el segundo, cuando apenas se encontraba a 40 centímetros; y el tercero a una distancia de entre 70 centímetros y un metro «sin que la víctima tuviera ninguna posibilidad de defenderse».

El primer proyectil le impactó en el hombro izquierdo; el segundo, en el codo izquierdo; y el tercero le afectó al corazón, provocándole la rotura del ventrículo derecho y la destrucción del hígado y el riñón derecho, generándole una gran hemorragia que le causó la muerte.

Las imágenes fueron proyectadas a cámara lenta para que el tribunal pudiera observar todos y cada uno de los detalles

Sobre la tentativa de homicidio parecen existir menos elementos de juicio. El letrado defensor, Enrique González de Vallejo, admite que su representado pudo amenazar al primo de la víctima, pero descarta que tratara de dispararle, tal y como sostienen las acusaciones.

Para tratar de poner luz Cumbres solicitó que las imágenes se proyectasen a cámara lenta. En tiempo real habría resultado complicado ver el tercer disparo y todos y cada uno de los movimientos que realizó con la pistola.

Será por tanto el jurado el que, al igual que hace el árbitro VAR en un partido de fútbol, determine si realmente intentó disparar también al primo del fallecido sin conseguirlo porque se le encasquilló la pistola. Aunque en este caso las consecuencias de la decisión que tomen serán más serias y de su decisión dependerán los años de condena que se impongan al causante de la muerte.