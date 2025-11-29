Finaliza en Ifeba el VIII Encuentro de Seguridad Vial

Redacción BADAJOZ. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible concluyó ayer viernes en Badajoz, donde se reafirmó el compromiso de todos los asistentes de seguir impulsando acciones que conviertan las ciudades en espacios más saludables, seguros y sostenibles, gracias al trabajo conjunto entre administraciones, sector privado y ciudadanía.

El acto de clausura en Ifeba estuvo a cargo del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña, y la secretaria general de la Dirección General de Tráfico, Lidón Lozano.

Urueña destacó que ha sido un honor que Badajoz haya acogido de nuevo este encuentro y agradeció a la Federación de Municipios y Provincia (FEMP) y a la Dirección General de Tráfico haberles elegido. Asimismo, recordó el compromiso que Badajoz tiene para que la movilidad responda a las necesidades de los ciudadanos, a los que puso en el centro de las políticas viales. «La movilidad une vidas y en eso llevamos varios años trabajando».

Por su parte, Lozano subrayó que esta octava edición ha evidenciado cómo «las ciudades avanzan decididamente hacia un modelo urbano en el que las calles se están concibiendo como espacios de convivencia y encuentro, diseñadas para responder a las necesidades cotidianas de sus habitantes».

Además, recordó, las urbes siguen siendo motores de actividad económica, por lo que resulta «esencial» contar con planes de movilidad capaces de garantizar los desplazamientos de todos, al tiempo que destacó que se va «en la buena dirección» y que el compromiso de los municipios es «clave» para continuar reduciendo el número de víctimas mortales en entornos urbanos.

Antes de la clausura, los participantes escucharon el testimonio directo de José Manuel Delgado Chinarro, representante de la asociación Caminar de la Federación Española de Daño Cerebral (Daño Cerebral Estatal) Fedace, quien quiso destacar, a través de su experiencia personal, el profundo impacto que los siniestros de tráfico tienen en la vida de las personas.