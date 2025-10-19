HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del parque Ángel Quintanilla HOY

Finaliza el ajardinamiento del parque Ángel Quintanilla de Badajoz

Situado en Valdepasillas, se han plantado flores y árboles y se han colocado bancos, papeleras y una pérgola

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:21

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Badajoz ha finalizado esta semana las actuaciones de ajardinamiento y mejora del parque junto a la ... calle Ángel Quintanilla Ulla, en Valdepasillas.

