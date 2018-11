El Festival de Jazz de Badajoz arranca este miércoles con Avishai Cohen Quartet Avishai Cohen es un trompetista y compositor israelí afincado en Nueva York:: HOY El concierto comenzará a las 21 horas en el Teatro López de Ayala E.P. Martes, 13 noviembre 2018, 16:30

El XXXI Festival Internacional de Jazz de Badajoz arranca en el Teatro López de Ayala de la ciudad este miércoles, 14 de noviembre, con la actuación de Avishai Cohen Quartet.

Avishai Cohen es un trompetista y compositor israelí de jazz afincado en Nueva York que desarrolla su trabajo partiendo de los postulados del post-bop, aunque con fuertes elementos de jazz contemporáneo y de las músicas de fusión.

Considerado un músico de jazz multicultural, Cohen presenta a partir de las 21,00 horas un programa de nuevas piezas que se centran en el conjunto y en el trabajo en equipo, con un cuarteto que completan Yonathan Avishai (piano), Barak Mori (bajo) y Ziv Ravitz (batería).

«La interacción hábil entre los músicos permite a Avishai Cohen elevarse, dejando en claro por qué este trompetista de tonos puros es uno de los músicos de jazz más aclamado de la escena contemporánea», explica el López de Ayala en nota de prensa.

Nombrado en 2016 'Mejor artista extranjero' por Jazz Magazine France y por Into the Silence como 'Mejor álbum del año' por TSF Jazz y Academie du Jazz, y entre los 20 mejores álbumes del año por JazzTimes; durante cuatro años consecutivos Cohen ha sido votado como Rising Star-Trumpet en la encuesta de Down Beat Critics.

Además de liderar su cuarteto, el trompetista ha liderado a Triveni, un trío con Omer Avital y Nasheet Waits, durante más de una década y ha sido miembro del «prestigioso» San Francisco Jazz Colective durante seis años. También ha sido solista destacado en varios conjuntos especiales, más recientemente en Jazz 100 junto a Danilo Pérez, Lizz Wright, Chris Potter y Wycliffe Gordon.

Los conciertos en la sala principal del teatro tienen un precio único de 12 euros, concluye el López de Ayala de Badajoz.