El IV Festival de Fotografía Negativo ofrecerá exposiciones, charlas y talleres

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

El IV Festival de Fotografía Negativo ofrecerá en Badajoz y otras localidades de la provincia charlas, exposiciones, visionado de porfolios y talleres, con asistencia gratuita. Así, el certamen tendrá el núcleo principal en la ciudad de Badajoz con actividades en diferentes salas, pero además estará presente en otros pueblos de la provincia como Olivenza, Mérida, Zafra, Villafranca de los Barros y Villanueva de la Serena, colaborando con ésta última en el Festival de Fotografía Analógica Ricardo Martín.

El 17 de octubre tendrá lugar la inauguración de la primera exposición y después se irán abriendo el resto de muestras en diferentes salas de la provincia, que podrán visitarse hasta finales de noviembre. En el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, se concentrará el mayor número de actividades.

