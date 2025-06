«Para mí, la feria son los toros»

Purificación López Palacín, de 82 años, llevaba prisa. Salía rápido del centro de mayores de San Fernando porque había dejado la fabada al fuego ... en su cocina, pero iba feliz. En sus manos llevaba una entrada para el primer festejo taurino del ciclo de la Feria de San Juan. La corrida de rejones tendrá lugar este viernes a las 21.30 horas. Detrás dejaba a su marido, en el salón del centro de mayores de San Fernando, a ver si a él también le rondaba la suerte. «Y si no, pues iré con alguna amiga», decía entre risas.

Decenas de mayores se acercaron ayer a los nueve centros repartidos por la ciudad y los ocho de los poblados. Allí, el Ayuntamiento sorteó 2.832 entradas a dividir entre un festejo de rejones, una novillada y una corrida.

Hoy será el turno de los rejoneadores Rui Fernándes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza ante reses de la ganadería de Veiga Teixeira; mañana lidiarán Antonio Ferrera, Alejandro Talavante y Emilio de Justo matarán astados del hierro de La Quinta. El domingo corresponderá a los novilleros Sergio Sánchez, 'El Mella' y Tomás Bastos ante utreros de la ganadería de La Purísima.

Abonos

El Consistorio lleva años adquiriendo casi mil abonos para sortearlos entre los mayores, de manera que cumple una doble función. Por un lado, da una alegría a los mayores que logran un pase. Por otro, supone una ayuda económica a la plaza y garantiza a los empresarios unos ingresos de 60.000 euros al año. Concretamente, este 2025 ha desembolsado 59.944 euros en 944 abonos completos (2.832 entradas). Y además ayuda a llenar unos tendidos con más de 12.000 localidades.

Con el reparto de entradas se da una alegría a los mayores y una ayuda a la plaza de toros

A los mayores les gusta ir a los toros. Purificación explica que ella y su marido llevaban una semana acercándose al centro de mayores de su barriada para preguntar cuándo iba a tener lugar el sorteo. Hasta que ayer les informaron que iba a celebrar en un rato y se inscribieron en la lista.

Decenas de mayores esperaban oír su nombre en el salón. Algunos estaban de pie, otros sentados. Cada vez que salía un afortunado, se oía un murmullo que terminaba en voz alta con otros pidiendo aún más fuerte que se callaran para poder seguir con la rifa.

Afortunados

José Manuel Gallego Díez, de 79 años, fue de los primeros en oír su nombre. Al salir llevaba la entrada en una mano y dos banderillas envueltas en papel de periódico en la otra. «Vengo de recogerlas, que me las acaban de mandar de Madrid. Tengo más guardadas en casa y encima estas me gustan porque llevan la bandera extremeña. Soy muy aficionado», explicaba este antiguo trabajador del Hospital Militar. Tanteaba la posibilidad de ir a la taquilla para no perderse la novillada.

No era el único. La decena de personas consultadas por HOY admiten que pasarían por taquilla si no lograban pase porque, repetían, «para mí la feria son los toros». Unos dicen que el recinto ferial está muy lejos, otros que allí hace demasiado calor. Pero todos confirman que una corrida de toros bien vale las temperaturas que el termómetro marque.

Los precios de las entradas para el festejo de rejones y la corrida oscilan entre los 31 euros del sol a los 135 de barrera en sombra, mientras que para la novillada parten de 21 euros y suben hasta los 55. Hay abonos especiales para jóvenes y jubilados al precio de 63,50 euros los tres festejos en el tendido 8 (sol y sombra).

A Pedro Cordero le tocaron también los rejones. «Pero no lo quiero, no me gustan. Así que estoy aquí, a ver si la cambio por la novillada si alguno me la quiere cambiar», señalaba a sus 83 años este pintor jubilado. «No he faltado ningún año a las corridas, pero a la feria no voy. No sé ni dónde la han puesto, no he ido ni una vez. Vamos, que tampoco iba cuando estaba en el Puente Real. De estos días, me gustan los toros». Echa de menos las noches de verbena en San Francisco.

«No he faltado ningún año a las corridas» Pedro Cordero

Rosa Antonio Flores tiene 72 años y logró una entrada de las primeras. Sin embargo, estaba intranquila en la puerta. Su marido se había ido a pasar la ITV justo antes de que le nombraran y no le darían la entrada a nadie más que a él.

Si los mayores tienen la oportunidad de ver los toros con estas entradas, los niños de cinco a doce años pueden acceder gratis al palco infantil. Para conseguir estos pases que pone a disposición la empresa, hay que llamar al 617550344 o enviar un correo a info@fitauromaquia.com.

Y hay una oportunidad más para ver los toros gratis esta feria, sin importar la edad del aficionado. El martes 24 la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz ofrece una clase práctica con sus novilleros. De ella salieron Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante, Ginés Marín y José Garrido, entre otros. Así que el día de San Juan ofrece la oportunidad de ver a los maestros de mañana.