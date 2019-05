La Feria San Juan 2019 tiene nuevo cartel, 'Chispa de Badajoz' REDACCIÓN Miércoles, 29 mayo 2019, 15:00

San Juan tiene nuevo cartel. 'Chispa de Badajoz', de la artista pacense Paqui Trejo, quedó finalista en el concurso del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan 2019, pero finalmente, será la imagen de la Feria de este año.

El jurado, que ha estado reunido desde este mediodía para ratificar o anular el fallo de la obra ganadora, ha considerado que aunque no existe plagio ya que se trata del mismo autor en todas las obras revisadas, se presentó a las XL Aplec del Caragol 2019, en Lérida, con un diseño muy similar. A pesar de no resultar ganador, el jurado estima que el hecho de que haya presentado, aunque con matices diferenciados, incumple las bases del concurso que dicen que «Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos«», según explican en una nota.

El jurado decidió reunirse después de que desde algunos sectores de la ciudad se denunciara públicamente la falta de originalidad del cartel. Se han revisado las bases, las alegaciones presentadas y se ha escuchado la opinión del autor. Asimismo, reconoce en su nuevo fallo que cada cartel responde al propio estilo del autor, que tiene derecho a usarlo como quiera en cuantos concursos decida presentarse, y también apunta que en su primera reunión no puede tener acceso a la identidad de los participantes ni a ninguna base de dato donde puedan comprobarse aspectos gráficos, por ello solo puede tomar decisiones cambiando hechos a posteriori.