Los cabezudos reparten carmelos en Badajoz y los gigantes no salen por la lluvia

María Isabel Hidalgo Badajoz Martes, 24 de junio 2025, 14:31

Marcos le preguntaba a sus abuelos José Antonio y Joaquina que donde estaban los gigantes. A sus siete años era la primera vez que iba ... a verlos, y su abuelo le enseñó un vídeo ayer para explicarle que eran los gigantes y cabezudos. «Desde que han salido con la charanga no ha parado de correr detrás de ellos para que les den caramelos. Son muy simpáticos y creo que le ha gustado bastante. Me parece muy bien que sigan haciendo estas cosas para las nuevas generaciones y que no se pierdan este tipo de cosas», contaba José Joaquín, que ha recordado su juventud gracias a estos muñecos.

«Esto es una tradición muy bonita, y muy de los pueblos», decía este señor, que pese a que vive en Badajoz es de Alburquerque y asegura que allí también desfilaban estos personajes por las calles acompañados de la música. Más de una decena de cabezudos salieron a las 12.00 horas del teatro López de Ayala, acompañados por la 'Charanga Disonancia', que puso a bailar a abuelos, padres y niños con su música. Muchos levantaban la mirada buscando a los gigantes, que son los más sorprendentes por su altura y este año no han salido por la lluvia, pues dos horas antes del desfile de gigantes y cabezudos había tormenta en Badajoz. El paseo de San Francisco se llenó de cabezudos y niños, que corrían a su alrededor para conseguir caramelos y abuelos que bailaban emocionados, como Rosa Gómez que no dejó de bailar. «Vengo todos los años con mi nieta esto es una de las cosas más bonitas que tiene la Feria de San Juan, que también deberíamos poder vivirla más en el centro, y no queremos que se pierda. A mí esto me hace más ilusión que a los niños», contaba emocionada mientra guardaba los carmelos que cogía su nieta Ariadna en una bolsa. También era la primera vez que Carla veía a los cabezudos. La llevó su abuela, Laura López, que va todos los años a verlos pero este año asegura que ha disfrutado el doble porque iba acompañada por su nieta. «A mí esto es lo que más me gusta de la feria porque no voy al recinto. Somos del barrio y la feria siempre se ha vivido aqí. Y de lo que hay aquí es lo que disfruto», subrayaba. Concierto Tras más de media hora haciéndose fotos con los más pequeños y bailando por el paseo de San Francisco los cabezones subieron hasta la plaza de Españ a donde la Banda de Música de Badajoz ha comenzado su concierto extraordinario de San Juan dirigido por Vicente Soler. Los músicos han interpretados algunos temas como el pasodoble de Oliva de la Frontera, o la Verbena de la Paloma. Antonio Rodríguez y Elena García fueron de los primeros en llegar. Él ha sido músico de profesión en diferentes orquestas, y fue en una de ellas donde conoció a su mujer, aunque ya no toca el bajo porque está jubilado, cuenta que no puede alejarse de la música. Le encanta la banda, es socio y van a verla siempre que pueden. Este día de San Juan tampoco han faltado a la cita, querían escuchar a la banda para vivir la fiesta en el centro y recordar viejos tiempos.

