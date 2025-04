«A la Feria de Badajoz hay que venir a comer, esto es una vez al año»

El vino está buenísimo porque nos han puesto verdejo y hay cerveza fresquita», contaba Manola Casero mientras saboreaba la copa de vino que tenía sobre ... la mesa en la caseta de Mayores del Ferial de Caya en Badajoz.

Ella, junto a su grupo de gimnasia de Mayores del Ayuntamiento que dirige María Muñoz disfrutaron ayer de una comida de feria y de los bailes que hubo tras la comida.

«La comida ha estado fenomenal, había lomo, queso, jamón, salmorejo, carrillada...todo tipo de bebida y postre... y esto es una vez al año», explica Elena Jiménez. El menú que disfrutó el centenar de personas que ayer comió en esta caseta no superaba los 25 euros, algo difícil de encontrar en el recinto ferial y que agradecieron los allí presentes. «Es el menú más económico que hemos encontrado, el nivel calidad precio es excelente y la comida está fantástica», afirmó María Rivera, que comía junto a sus compañeros del Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Perpetuo Socorro. Este grupo de compañeros de trabajo tenían ganas de feria, hacía tres años que no la disfrutaban y comenzaron a bailar al escuchar los primeros acordes de la guitarra de Sal y Pimienta, el grupo musical que animó la tarde.

Con las mismas ganas de feria comió Isabel Luján con unos amigos en la caseta de 'La bien pagá'. «Para ser una caseta de feria hemos comido bastante bien, la comida está buenísima», contaba Luján que además es celíaca y pudo disfrutar de un menú acorde a sus necesidades.

El de esta caseta como el resto era un menú cerrado con primer plato, segundo plato bebida y postre por el que pagaron 37 euros. «Ha estado muy bien porque teníamos todos los entrantes y ahora nos entra una copa».

'La bien pagá' se estrena este año en la feria y ofrece dos menús diferentes a los clientes. «A partir del jueves aumentan las reservas de comida, pero el día de más caja se espera que sea el viernes y sábado», explica el propietario de la cantina.

Numerosos grupos de compañeros de trabajo disfrutaron ayer de comidas en la feria. ARNELAS

Las comidas entre compañeros de trabajo fueron muy repartidas ayer por los locales del ferial. David Pérez fue otro de los pacenses que salió a comer con los compañeros. «Estamos comiendo muy bien, las cantidades son abundantes y después tenemos una copa por lo que la intención es alargarlo hasta la noche».

Yolanda Garrido y Merche Parra no estaban tan contentas con sus platos, ellas comieron en la caseta municipal. «El servicio ha sido lento y se ha terminado una de las carnes que nos entraba en el menú, pero entendemos que es Feria y que comer fuera es así».

Sí les gustó el entrante de ibéricos, ya que era de calidad, algo difícil de encontrar en otro lugar, afirmaron. En la mesa de estos trabajadores no faltaron los brindis y las risas porque para ellos lo importante era celebrar.

Alrededor de las cinco de la tarde comenzó a sonar la música en 'La Voltereta'. «Tenemos actuaciones con música en directo todos los días, así después de comer se puede disfrutar de buena música y buen ambiente», contó su encargada, Rocío Chávez.

Reservas al 100%

Los hosteleros del ferial coinciden en que los fines de semana son los días en los que mayor caja hacen y a partir de este jueves la cifra de reservas para comer en sus locales experimentan un ascenso. «El fin de semana tuvimos mucho trabajo y este fin de semana que además el sábado es festivo todo parece que será igual o mejor», cuenta Rocío.

El viernes y el sábado las reservas rozan el 100%. «Nosotros no hemos notado la crisis en Badajoz, incluso te diría que vamos a mejor», cuenta el propietario de la concesión de la caseta municipal, Félix Marquina.

Esta caseta es de las pocas que no ha subido los precios desde 2019. «Si normalmente cobro a una persona 14 euros por un plato de jamón y este año le pido 18 euros el jamón me lo voy a comer yo», destaca este hostelero que subraya que no quiere hacerse millonario vendiendo coca colas.

Tras las comidas la fiesta sigue en el resto de casetas Arnelas

Pero no todo está en las comidas, los más jóvenes aprovechan estos días para divertirse en casetas como el 'Quinto Pino', 'Salero' o 'Martinica', que a las cinco de la tarde ya aglutinaban a un buen número de personas. «Es el tercer día que vengo a la feria, y venimos directamente a las casetas. No tenemos intención de comer aquí porque los precios son bastante elevados», relató Sergio Ruiz que pasaba la tarde con unos amigos en 'Salero'.