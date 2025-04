La Feria de Día en Badajoz se apaga

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 21 de junio 2023, 07:36 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

No, solo nos tomamos una cerveza al salir de trabajar. No estamos de feria». Era la respuesta ayer a mediodía de los pocos clientes que ... tomaban algo en las terrazas del centro. A las dos de la tarde unos pocos pacenses, en su mayoría funcionarios aprovechando el horario reducido, se tomaban algo, pero a las tres y media no había prácticamente nadie.

La Fería de Día «está muerta». Es el diagnóstico de Félix Ponce que ayer sí estaba celebrando San Juan con sus compañeros de trabajo en la terraza del Azabache, donde sí había mucho ambiente. «Nos lo estamos pasando bien porque vas con la gente y te animas, pero nos han dicho que luego no hay nada por el centro. Precisamente estamos discutiendo en la comida si luego nos vamos al río a tomar la copa o cogemos taxis y nos acercamos al ferial», decía ayer Ponce. Los bares creen que les ha perjudicado la fecha, porque los niños siguen en el colegio, y la falta de promoción municipal Los hosteleros del centro están de acuerdo con la sentencia marcada por este vecino. La Feria de Día 2023 es un fracaso. La asistencia el pasado fin de semana fue una cuarta parte que la de 2022 y eso que la pandemia no había terminado oficialmente el año pasado. La situación es aún peor entre semana. Las tradicionales comidas con compañeros de trabajo y amigos apenas han realizado reservas. Tampoco tienen esperanzas de que mejore la situación el segundo fin de semana. Pedro Álvarez, de la Taberna Gambrinus, en la plaza de España, admite que dan esta feria «por perdida, ya no se puede levantar». Lo hace mientras su terraza está vacía y solo hay dos mesas ocupadas en el interior. «Mañana tengo una reserva de 30, pero el fin de semana nada». Demasiado tempranera Este hosteleros cree que hay dos causas. «El Ayuntamiento está potenciando el ferial», explica y añade que también se nota que hay problemas económicos entre los clientes, que salen en menos ocasiones. El segundo motivo, para Álvarez, son las fechas, la coincidencia de que se trata de una feria tempranera. El exconcejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, explicó que habían optado por establecer la feria del 16 al 25 de junio porque la otra opción (del 23 de junio al 2 de julio) se metía en el mes siguiente, lo que era un problema. Abraham Ruiz, de la taberna Chozo Extremeño, coincide en que las fechas han sido un problema. «Los niños aún están en el colegio y no están saliendo de feria», se lamenta y describe la fiesta de este 2023 como «muy flojita». Pedro Álvarez cree que la cercanía de la fiesta de Los Palomos y la Feria de San Juan también ha tenido un efecto negativo en la segunda fiesta. «Han sido demasiado seguidas y hay gente que ha salido la semana pasada y luego no ha repetido». Este hostelero, además, cree que el segundo fin de semana puede ser incluso peor por las altas temperaturas. «El domingo dan 44 grados, creo que voy a abrir yo y la catedral», bromea. El tradicional bando municipal establece que las terrazas del centro de la ciudad tienen que recoger a las ocho de la tarde para que pasen los servicios de limpieza. Sin embargo estos días apenas hay ambiente, de hecho muchos locales cierran pronto y otros han optado, incluso, por tomarse algún día libre, algo inconcebible en otras ferias. Además de las fechas, muchos hosteleros apuntan a que la feria se han dispersado, es decir, que se ha perdido la moda de ir al centro y muchos pacenses lo celebran en otros barrios, como Valdepasillas o San Roque u optan por ir al ferial. Cuando San Juan se trasladó a Caya hubo un rechazo general a desplazarse a la frontera para comer, pero los vecinos se han ido acostumbrando. De hecho muchos empresarios han apostado por el ferial. Este año se han llenado las 14 casetas disponibles y en ocho de ellas sirven comidas. «Tenemos que unirnos» Antonio Martínez, de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, ha recogido estos días muchas quejas de hosteleros pacenses y ha pedido una reunión con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, «y con el concejal de Turismo y de Ferias y Fiestas cuando tomen posesión». Martínez señala que uno de los problemas es que «no hay cooperación» entre los empresarios y el Consistorio pacense que «no apoya» la Feria de Día. El responsable de Cetex cree que los hosteleros también deben reflexionar y sentarse «unidos» para hablar con el Ayuntamiento de Badajoz y buscar una fórmula que sirva para revivir la Feria de Día en sus próximas ediciones.

