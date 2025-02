Familias de Las Vaguadas reúnen 1.500 firmas para pedir un instituto en el barrio

Hace 13 años que los vecinos de Las Vaguadas inauguraron con ilusión el nuevo colegio de su barrio. Los niños que entraron con tres ... años en este centro escolar ya han completado su paso por esta escuela y ahora están en institutos de otros barrios. Sus familias no pudieron cumplir el sueño que planea desde hace años en la zona, que sus hijos también estudien la secundaria en Las Vaguadas.

Las familias de esta urbanización de Badajoz, y los barrios cercanos, piden desde hace más de veinte años contar con un instituto. Ahora un grupo de padres y madres se han organizado para recoger apoyos y en solo dos semanas ya han reunido 1.500 firmas.

La campaña de recogida de apoyos continuará hasta la semana que viene. Luego los promotores enviarán la propuesta junto con las firmas al Ayuntamiento de Badajoz. La construcción de un centro educativo con ESO y Bachillerato, que es lo que desean en esta barrio, depende en realidad de la Junta de Extremadura que sería la administración competente. Las familias, sin embargo, han decidido dirigir su petición inicial a los responsables municipales porque quieren que el Consistorio les apoye.

Terreno municipal

Piden, que como ya ocurrió en el Cerro Gordo, sea el Ayuntamiento pacense quien transmita a la Junta una petición para que se construya un nuevo instituto, en este caso en Las Vaguadas. También proponen que los representantes municipal ofrezcan ya a la administración regional un terreno para poder ubicar el futuro instituto.

Desde la plataforma creada en defensa del instituto defienden que Las Vaguadas y los barrios cercanos son las áreas «con mayor natalidad de la ciudad, se trata de una zona en expansión que crece en población».

En concreto el nuevo centro escolar no solo beneficiaría a Las Vaguadas, sino también a los estudiantes de zonas cercanas como la Dehesilla de Calamón, Los Lebratos o Campo Pino además de la barriada de Llera. De hecho parte de las 1.500 firmas que se han recogido son de vecinos de Llera que apoyan la iniciativa porque el instituto sería su referente, al estar mucho más cerca que las opciones actuales.

A esto se suma que en la actualidad hay un plan para construir viviendas entre Las Vaguadas y Llera. Se espera que puedan llegar hasta 12.000 vecinos a la zona. En el futuro ambos barrios estarán unidos porque la expansión se está produciendo en los terrenos que hay entre ambas zonas.

La principal reivindicación de los padres implicados es que sus hijos no tengan que desplazarse, en ocasiones muy lejos, para poder continuar sus estudios. «Hay niños que tienen que ir a Valdepasillas, en autobús desde que son muy pequeños, pero otros incluso pueden acabar más lejos, en institutos del centro, muy lejos de sus casas y de los amigos que conocen en el colegio». Esta queja de Juan Francisco Pérez resume el sentir general de las familias que tienen actualmente a sus hijos en el colegio de Las Vaguadas, pero que saben que tendrán que marcharse del barrio cuando terminen la etapa de Primaria. «Siendo sincero mi hija no va a conocer ese instituto, no va a llegar, pero lo merece el barrio», concluye.

Una queja casi unánime entre las familias afectadas es la zonificación que hay en la actualidad para repartir las áreas educativas. Para elegir instituto solo hay tres áreas: la Margen Derecha, San Roque y el resto de la ciudad, desde el Casco Antiguo hasta Las Vaguadas. Eso supone que un alumno es esta urbanización puede acabar en los institutos del centro, cosa que preocupa a las familias. También se muestran molestos por el rápido avance del proyecto de instituto en el Cerro Gordo, cuyo colegio se inauguró hace cuatro años, cuando su escuela lleva trece años en marcha y no hay movimientos para contar con un centro de Secundaria.

«Aquí hay muchos vecinos, muchas familias con niños y también merecen estudiar en su barrio. Un instituto es lo justo», defiende Guadalupe López, otra madre que ha firmado para lograr un instituto.