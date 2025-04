Las familias de la margen derecha de Badajoz piden más plazas en sus institutos

En la lista de espera para estudiar en el colegio Diocesano San Atón de Badajoz, la hija de Begoña Núñez está la número 73. Este ... centro y el IES San Fernando son los únicos que ofrecen estudios de Secundaria y Bachillerato a los jóvenes de los barrios de San Fernando, avenida de Elvas y Cuartón Cortijo, en la margen derecha.

El instituto en el que Begoña quiere que su hija estudie Secundaria ofrece 52 plazas para estudiar primero de la ESO y ha recibido 88 solicitudes.

El año pasado hubo 74 solicitudes, 14 menos que este año. «Estamos en una zona de Badajoz que está en crecimiento y necesitamos más plazas», afirma Begoña Núñez, que no entiende que la solución a este problema sea derivar a los alumnos a otros centros en lugar de ampliar plazas en los que demandan. «Nos llevan a estudiar fuera del barrio, incluyen el Castelar en la zona escolar de la margen derecha, cuando está a 40 minutos de mi casa», sentencia indignada.

«Nos llevan a estudiar fuera del barrio, incluyen el Castelar en la zona escolar, cuando está a 40 minutos de mi casa» Begoña Núñez

Para evitar que los menores se tengan que desplazar a otros centros más alejados, las 31 familias afectadas han creado una comisión para exigir a las instituciones una solución y que sus hijos no tengan que ir a institutos que no quieren. «Hemos solicitado a la Junta de Extremadura la creación de un aula más para primero de la ESO en el Diocesano, ya que esto daría respuesta a la demanda de escolarización que tenemos en el barrio», afirma el portavoz de la comisión, Eduardo Chamizo.

Su hijo es otro de los estudiantes que no obtendrá plaza en el Diocesano, el centro que ha puesto como primera opción. «Es muy frustrante, mi hijo tiene muy claro que quiere estudiar en ese instituto y no es justo que tengan que ir a otro cuando el programa electoral del gobierno de la Junta garantiza la libre elección de la enseñanza», aclara Chamizo.

Por ello una representación de esta comisión se reunió hace unos días con la secretaria general de Educación, María del Pilar Pérez, para exponerle la situación. «Han escuchado nuestras peticiones pero no nos garantizan que se amplíen las plazas del Diocesano», afirma.

Con el apoyo de las asociaciones de madres y padres de los colegios Juan Vázquez, Puente Real, Santo Tomás, San Fernando, Santa Engracia y Nuestra Señora de Fátima, y más de 300 firmas, la comisión de padres luchará por una ampliación de las aulas de primero de ESO en el instituto Diocesano San Antón.

Una ampliación que sí se aprobó hace unos años en el instituto San Fernando, donde se dio la misma situación. «En 2019 y 2022 la administración educativa creó una unidad más en este centro ante el exceso de demanda. Lo único que pedimos es que ahora hagan lo mismo», argumenta desde el AMPA del colegio San Fernando, Mari Carmen Palos.

Precisamente este centro, que ya amplió el número de aulas para el primer curso de la ESO hace dos años, ha alcanzado el centenar de solicitudes para el próximo curso, mientras que la oferta está en 92 plazas, por lo que la lista de espera para estudiar en él también es amplia.

San José

Palos asegura que las familias están intranquilas porque temen que el centro en el que admitan a sus hijos no sea el adecuado. «A muchos de los alumnos que quedan fuera del Diocesano o del San Fernando los derivan al San José, que no tiene sección bilingüe, una modalidad que sí han cursado en la primaria», sentencia.

Este temor lo comparte Eduardo y Begoña que no quieren que sus hijos pasen los próximos seis años en un centro que no han elegido. De ahí que otra de sus peticiones sea que se valore el expediente académico, que consideran que las notas deberían puntuar de manera positiva para asignar las plazas. «No se premia el esfuerzo de los niños y esto da lugar a que se vean estudiando en un centro en el que no quieren estar y puede afectar a su rendimiento», teme Palos.

«Tenemos el espacio para ofertar una tercera clase y estamos dispuestos a hacerlo» Diego Muñoz Director del Diocesano

Por su parte, el director del Diocesano, Diego Muñoz, ha contado a HOY que hace varios años que el centro solicitó a la Junta la ampliación a una tercera línea. «Tenemos el espacio para ofertar una tercera clase y estamos dispuestos a hacerlo, pero aunque seamos un centro concertado es la consejería de Educación quien tiene que aprobar el aumento de plazas», afirma Muñoz. Por el momento la consejería de Educación la única respuesta que les ha dado, según el centro, es que estudiarán la situación pero no garantiza la ampliación.

HOY ha preguntado a la consejería qué va a hacer, pero no ha recibido respuesta.