La familia del hombre asesinado en Badajoz: «Lo último que hizo antes de morir fue proteger a su mujer»

«Que se juzgue a los que le asesinaron, no a la víctima». Es la reivindicación de la familia de J. G. C., el hombre ... de 34 años que murió tiroteado este jueves mientras desayunaba en el bar Vaquerizo. Sus parientes, además, aseguran que falleció salvando a su mujer, que le acompañaba.

Según la mujer, su marido fue capaz de apartarla de la trayectoria de los disparos. «Fue lo último que hizo en esta vida», explica José Duarte, abogado y portavoz de la familia.

Duarte pide, en nombre de los parientes de J. G. C. respeto para el fallecido. «Que se juzgue a los asesinos, no a la víctima», piden. En el bar Vaquerizo se produjeron once disparos. Cinco de ellos impactaron en el joven que falleció, pero su mujer solo resultó herida de forma leve y fue dada de alta unas horas después. Según ella misma fue su marido quién le salvó.

La familia también exige a la policía y al sistema judicial «que esté a la altura» para esclarecer este asesinato. La principal hipótesis, según avanzó HOY, es que se trata de un encargo llevado a cabo por unos sicarios.

Este viernes se produjo un avance en la investigación, ya que la policía encontró un Peugeot 3008 calcinado cerca de la barriada Corazón de Jesús. Pudo ser el vehículo que usaron los asesinos.

Funeral multitudinario

El cuerpo del fallecido fue entregado este viernes a su familia. Se celebró un funeral en la parroquia de San Roque ayer a las 15.30 horas. Fue multitudinario. De hecho la iglesia se quedó pequeña y hubo muchos parientes y conocidos que siguieron el acto desde la calle. En la misa el sacerdote destacó que la presencia de tantas personas demostraba que J. G. C. era una persona que quería mucho a los demás.

Por el momento el fallecido va a ser enterrado, ya que la investigación sigue abierta. Su familia ha pedido a los responsables de la misma que aceleren los trámites para que se pueda cumplir la voluntad de la víctima y sea incinerado.

En este punto la familia del asesinado hace hincapié en que su prioridad es seguir el proceso judicial, tal y como destaca su portavoz, el abogado José Duarte que remarca que usarán todos los medios legales para proteger a la víctima y a sus parientes que insisten en pedir respeto en los momentos de dolor que están viviendo.