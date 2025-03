«Hay una falsa sensación de que hemos erradicado el camalote»

«No podemos dejarnos llevar por la falsa sensación de que hemos erradicado el camalote». La advertencia es de Nicolás Cifuentes, comisario de Aguas de ... la Confederación Hidrográfica del Guadiana que esta semana ha dado una conferencia en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.

Cifuentes lanzó este mensaje para defender el trabajo que realiza la CHG, ya que indicó que a diario hay un centenar de personas trabajando en el control de esta planta invasora.

«La gente ve el nenúfar, ve pasar las barcas y cree que no están haciendo nada y están haciendo algo vital», aseguró. El nenúfar mexicano, por el momento, no puede ser erradicado porque están buscando un método efectivo. En el caso del camalote, aunque está controlado y no se ven las plantas, es muy importante retirar las semillas para que no vuelva.

El camalote, según Cifuentes, es una de las plantas invasoras más peligrosas del mundo. Llegó a Badajoz en 2013 por unas inundaciones y estuvo a punto de pasar a Portugal. Un plan de choque entre 2018 y 2020 logró controlarlo (se invirtieron 60 millones de euros), pero esta planta tiene una enorme capacidad de soltar semillas.

«En el agua hay miles de semillas y miden menos de un milímetro, es imposible limpiarlas», indicó en la conferencia. Son un peligro porque pueden germinar hasta 15 años después de salir de la planta. Es decir, en Badajoz quedan muchos años de amenaza del camalote.

Por el momento las controlan retirando plantas, pero muy pequeñas, de apenas un centímetro. Los técnicos están especializados en reconocerlas y van quitándolas para evitar que rebrote.

«Es la especie invasora más peligrosa que hay en el mundo», aseguró Cifuentes que recordó que han logrado eliminar 160 kilómetros de esta planta, pero teme que pueda volver, por lo que debe seguir trabajando.