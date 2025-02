Los extremeños recuerdan a sus seres queridos en los cementerios

Rocío Romero y Cristina Núñez Badajoz | Cáceres Viernes, 1 de noviembre 2024 | Actualizado 02/11/2024 12:42h. Comenta Compartir

Día de ir con un pellizco en el estómago al cementerio. Para rendir homenaje a quien ya no está, pero que no sale de los pensamientos. A esa madre que uno recuerda cuando prueba unos garbanzos que nunca están como los que ella guisaba, a ese padre que enseñó a montar en bici. O al hermano que un accidente de moto se llevó por delante.

Los cementerios vivieron ayer ese día de recuerdo con extremeños que acicalaron hace días la tumba de esa persona añorada y que aprovecharon este 1 de noviembre para renovar unas flores que apenas durarán unos días.

En el cementerio de San Juan de Badajoz, las hermanas Eva e Inmaculada de la Cruz adecentaban la sepultura de su padre, que falta desde hace 24 años, y de su hermano, que murió hace 14. Inmaculada aplicaba un spray a las figuras con forma de paloma que se encuentran en las esquinas del sepulcro mientras Eva renovaba las flores de tela. Ya habían colocado centros de flores frescas que retirarán en cuatro o cinco días cuando se hayan marchitado.

Las dos acuden de forma regular una vez al mes, pero cuando se acerca el 1 de noviembre se afanan en que todo esté perfecto. En su día colocaron un banco de hierro muy cerca del enterramiento de mármol. Ahora pueden moverlo para limpiar mejor el entorno.

«Nosotros los gitanos nunca vamos a dejar de venir al cementerio. Ya pueden pasar 40 años, que esto es sagrado para nosotros», reflexiona Inmaculada mientras cambia el color de las palomas de bronce a plateado. «Y yo conozco muchos payos que hacen igual, pero nosotros somos muy intensos. Para nosotros esto es tan nuestro que venimos todos los meses, aunque hemos llegado a venir todas las semanas», dice Inmaculada.

Echan de menos a diario a sus dos familiares. «Las Navidades no son iguales desde que faltó mi padre. Los tenemos a los dos presentes todos los días. Mi padre era el muro de nuestra casa. Él nos inculcó que nos amáramos, que nos quisiéramos, y eso se lo hemos inculcado a nuestros hijos. En mi casa somos una piña. A mi niña le hemos inculcado desde pequeñita que uno es su tito y otro es su abuelo».

Ellas siguieron la estela de su padre. Él era vendedor de mercadillo, ellas tienen cada una su propia tienda en la barriada pacense de San Fernando. «Hemos ido cumpliendo sueños», dicen. Ayer viernes, 1 de noviembre, las dos se afanan en el mausoleo mientras llega el resto de la familia. En este día invierten entre 300 y 400 euros.

Muy cerca, Juan Manuel Espinosa acudió con varias de sus hermanas a visitar las tumbas de su padre y su madre. Se le quebraba la voz recordando: «Para mí este día es el que más se acuerda uno de los seres que nos faltan...». La emoción le impidió seguir hablando.

En Badajoz, dos quintetos de cuerda pusieron música al recuerdo en el cementerio Nuestra Señora de la Soledad (conocido como Nuevo) y en el Viejo, que es el de San Juan. En este último, muy próximos a la puerta, los violines no paraban de sonar mientras aquellos que se acordaron de un amigo o un abuelo pero no saben su ubicación pudieron buscarlos gracias a una base de datos. En una pantalla táctil se pueden introducir apellidos y nombre, con lo que el sistema indica la localización de su sepultura. Y, de ahí, a dejar unas flores o rezar un 'Padrenuestro' en honor de esa persona que dejó un buen recuerdo.

La estampa se repite en los cementerios de la región, como el de Cáceres, que ayer a mediodía vivía su hora punta. La ausencia de lluvia y las buenas temperaturas a pesar de los nubarrones y los chubascos de primera hora llenó el camposanto de vida y de ramos de flores, en un trasiego constante.

Pilar acudía por primera vez en un día de Todos los Santos a la lápida de su madre, fallecida este 2024. «Ha sido un año muy duro, he tenido varias pérdidas de familiares», indicaba mientras se dirigía a un puesto de flores de los varios que hay instalados en la entrada del cementerio.

Ampliar Cementerio de Cáceres. Armando

El recuerdo y el negocio floral se mezclan. «Este año la incertidumbre del tiempo ha sido lo más significativo, ha sido una venta suave durante varios días, esta mañana ha caído una buena y eso echa para atrás», valoraba Manolo Monje, un florista clásico de la ciudad, de la tienda Becedas. «Ahora está lleno, no se puede ni pasar, pero quizás en media hora se vacía». En todo caso, considera que el negocio de las flores para los difuntos es declinante. «Esto cada año va a menos, hay muchas personas que fallecen y se incineran, no están aquí físicamente, es una tradición que hacen las personas mayores, pero las jóvenes no tanto, la vida va cambiando y además, también se vende mucho artificial».

Los precios, según la apreciación de este profesional, no han variado demasiado respecto al año pasado. «El paquete de 20 claveles está a 10 euros, es una flor que es oro molido, viene de Colombia porque el clavel español no es bueno ahora». Es la flor estrella de la mayor parte de los ramos, además de las margaritas y de las rosas.

Aprovechando la masividad hay quien acude al cementerio para ganar adeptos. Un testigo de Jehová iba entregando octavillas de color rosa con una pregunta trascendental y muy 'ad hoc' para estos días: «¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir?». La Biblia, indicaba, tiene la respuesta.

Más mundanos son los comentarios de quienes salen y entran de los cementerios. Ayer en todos se repetían palabras de consternación por la tragedia de Valencia. Y, de ahí, a saltar a otra conversación: la importancia de vivir el momento.

Cementerio de Mérida. J. M. ROMERO

También en Mérida llovió a primera hora de la mañana y el mal tiempo deslució la afluencia al cementerio municipal. De hecho, se vio menos público que otros 1 de noviembre. La Policía Local emeritense organizó la entrada y salida para evitar embotellamientos en los aparcamientos. Hubo tráfico fluido y con problemas para aparcar cerca a mediodía. Los emeritenses siguieron la indicación municipal de usar el autobús para no colapsar el entorno de la Avenida Vía de la Plata y muchos llegaron así hasta la puerta del cementerio.

En la explanada se colocaron los puestos de venta de flores, donde registraron menos venta que otros años por la lluvia.

Fue el de ayer un día de visita rápida por el mal tiempo. En el interior luce el cementerio con macetas en los pasillos, jardines adornados y señalización cada pocos metros para orientar a los que entran hasta las zonas más antiguas de enterramientos.

Los puntos de venta de flores registraron menos actividad que otros años en Mérida

Tiene el cementerio de Mérida dos áreas bien diferenciadas. En la entrada a la más nueva se terminan los nichos y la previsión del Ayuntamiento es completarla con otro medio millar en breve. Y entre los que se acercaron ayer a recordar a sus familiares, José Manuel y María Soledad Sánchez. Los dos hermanos tienen a sus padres en la zona nueva. 25 euros les costó el centro de claveles que le pusieron. Tienen previsto volver en un par de días para ver si el viento lo ha tumbado. A la una del mediodía, ya sin lluvia y menos aire, entraron grupos numerosos.

Mañana domingo a las seis de la tarde, una vez que el cementerio cierre el público, un grupo de 30 personas entrará de nuevo acompañado por la escritora Israel Espino. Recorrerá con el atardecer los pasillos y las tumbas más interesantes que ha estudiado Israel. Las rutas por el cementerio se hicieron por primera vez el año pasado y tuvieron mucho éxito. Se llenaron todos los grupos que se abrieron. Por eso se repite a partir de mañana.

En Plasencia, el mal tiempo ahuyentó a algunos ciudadanos durante las primeras horas del día. Tras un amanecer lluvioso, el sol fue saliendo y con él los ciudadanos se animaron a ir al cementerio municipal. Tocaba rendir homenaje a los seres queridos con muchas flores.