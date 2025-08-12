Una extremeña, entre los cuatro jóvenes talento que están revolucionando la inteligencia artificial para cambiar el mundo Cuatro talentos, entre ellos la extremeña Belén Luengo, investigan cómo aplicar la inteligencia artificial para mejorar la salud, la ciencia y la vida de las personas

Irene Toribio Martes, 12 de agosto 2025, 13:16

Belén Luengo, nacida en Badajoz, es una de los cien estudiantes becados este año por la Fundación 'la Caixa' para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Junto a Albert Gimó, Gonzalo Plaza y Júlia Laguna, integra un grupo de jóvenes de disciplinas tan diversas como la biomedicina, las matemáticas, la astronomía y la ética aplicada, unidos por un mismo propósito: desarrollar una inteligencia artificial hecha por y para humanos, orientada al bien común.

Estos jóvenes talento han sido becados en la 43.ª edición del programa de Becas de la entidad, que fomenta el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Belén, desde su experiencia personal como hermana de una persona con discapacidad severa, apuesta por una IA que promueva la equidad y empodere a comunidades vulnerables, como en el desarrollo de neurotecnologías que permiten a personas con enfermedades como la ELA recuperar la comunicación.

Por su parte, Albert Gimó, que estudia en Francia, trabaja en la alineación de los algoritmos con valores humanos, tratando de evitar que los datos sesgados comprometan la utilidad y justicia de los sistemas de IA. Gonzalo Plaza, en el Reino Unido, enfoca su investigación en la aplicación clínica de la IA para humanizar la medicina, automatizando tareas repetitivas y liberando tiempo para que los médicos puedan escuchar mejor a sus pacientes. Finalmente, Júlia Laguna, en Cambridge, utiliza la IA para analizar los inmensos volúmenes de datos astronómicos, buscando entender el cosmos sin perder de vista la necesidad de transparencia y confianza en estas tecnologías.

Juntos, estos cuatro jóvenes representan una nueva generación de investigadores que ven en la inteligencia artificial como una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa, eficiente y humana.

«Tenemos que preguntarnos qué sociedad queremos construir» Belén Luengo

La fascinación de Belén Luengo (2001) por la tecnología no solo fue fruto de una vocación intelectual: nació también de la experiencia vital. «Mi hermano tiene una discapacidad severa y de niña soñaba con ser médica para poder curarlo», recuerda. El tiempo y los estudios (Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid) la llevaron por otros caminos, pero nunca abandonó su pronta inquietud científica: «Mi héroe era Eduard Punset».

Hoy se prepara ilusionada para estudiar, gracias a la beca de la fundación, un máster en Ética Aplicada y Políticas Públicas en la Duke University (EE. UU.), con un enfoque en el desarrollo de tecnologías que promueven la equidad y el empoderamiento de comunidades tradicionalmente marginadas y personas con discapacidad.

Colabora con The NeuroRights Foundation, donde trabaja en la defensa de los derechos mentales ante el auge de las neurotecnologías. «Uno de los usos habituales de la IA en este campo es su aplicación en interfaces cerebro-computadora para permitir recuperar habilidades comunicativas, por ejemplo, a las personas con ELA. Es algo que puede cambiarte la vida, pues ayuda a paliar el síndrome del encerramiento», detalla.

Cree firmemente que la tecnología no es neutral; por contra, refleja las prioridades humanas: «Desgraciadamente, en el mundo hay gente con buenas y malas intenciones, y la IA es un catalizador de ello». Tanto avance frenético, comenta, «nos obliga a estar constantemente replanteándonos qué sociedad queremos construir y hacia dónde queremos avanzar». La clave, sostiene con optimismo, está en volver a colocar la filosofía en el centro antes de que la velocidad decida por nosotros.