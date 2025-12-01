Una exposición recuerda los oficios extremeños olvidados

Redacción BADAJOZ. Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La exposición ‘Gritos Silenciados’ dará voz en la ciudad de Badajoz a oficios y profesionales que tuvieron un papel fundamental en las décadas de los años sesenta y setenta en Extremadura, y que en la actualidad han caído en el olvido.

La muestra se inaugurará hoy lunes, 1 de diciembre, a las 19.30 horas en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, y permanecerá abierta en la capital pacense hasta el 5 de enero.

Esta exhibición, que busca acercar a las nuevas generaciones las labores profesionales de otra época, es fruto del trabajo conjunto del maestro jubilado y lutier Aquilino Vicente Vicente (Santiago de Alcántara, Cáceres, 1949), y del docente Dámaso Sellés, autor de las ilustraciones que recrean de forma «magistral» esas profesiones ya desaparecidas de nuestro mercado laboral.

El folclorista y experto en costumbrismo Aquilino Vicente es un vecino de Fuente del Maestro conocido por haber rescatado, fabricado y coleccionado cientos de instrumentos propios de la música popular de la tradición extremeña.