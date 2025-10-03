La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz comunica que sigue sin fecha para iniciar las clases Hay 250 alumnos pendientes de saber cuando retomarán la actividad tras un curso entero sin clases

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 3 de octubre 2025, 09:00

Llegó octubre pero la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz continúa sin fecha para comenzar el curso 2025/2026. Este centro se quedó sin clases el curso anterior por el retraso de las obras de su nueva sede y sus 250 alumnos esperan impacientes poder retomar la actividad.

A mediados de septiembre el Ayuntamiento de Badajoz indicó en HOY que en octubre se iniciarían las clases, aunque los responsables municipales reconocieron que no había fecha concreta. Ayer, con motivo del arranque del mes, la escuela confirmó que no hay confirmación de cuándo podrán retomar su actividad.

«Con la llegada del mes de octubre, queremos informaros que, actualmente, no disponemos de una fecha definitiva para el inicio del curso. El equipo de la escuela continúa trabajando con compromiso, en unas circunstancias sin precedentes, y sin cobertura técnica disponible, para agilizar la resolución de los trámites necesarios que permitan el inicio del curso». Así comunicó la escuela ayer la situación actual. HOY consultó al Ayuntamiento qué supone el comunicado de este centro escolar, pero no obtuvo respuesta.

Factores exteriores

En su comunicado los responsables de Artes y Oficios señalan que hay factores exteriores que no les permiten dar una fecha de inicio de curso. «No obstante, algunos procedimientos dependen de entidades externas al centro, por lo que están fuera del ámbito de gestión directa de la escuela», apuntan tras explicar que están trabajando para retomar la actividad. Finalmente la escuela informa a sus estudiantes que avisará sobre las novedades en cuanto existan.

Hasta 2024 la sede de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí era el Palacio de Godoy que compartía con la Escuela Oficial de Idiomas. El espacio se quedó pequeño para sus actividades, así que el Ayuntamiento de Badajoz decidió trasladarlo al antiguo convento de San Agustín tras renovar sus instalaciones, que llevaban muchos años vacías.

En principio la mudanza se iba a llevar a cabo el verano de 2024 para poder comenzar el curso en la nueva sede, pero los retrasos lo impidieron. El curso 2024/2025 tampoco se llevó a cabo en el Palacio de Godoy y finalmente quedó en blanco.

La obra de rehabilitación del antiguo convento ha costado 2,2 millones de euros más 450.000 para amueblarlo. Las nuevas instalaciones tendrán 1.981 metros cuadrados de aulas y otros 781 de zonas al aire libre. Con el cambio la escuela pasará de tener siete a doce aulas, una por cada una de las especialidades artísticas. Además contará con un espacio para la formación teórica y otro para la realización de proyectos conjuntos. Habrá zona de exposiciones y se espera que el espacio, especialmente el claustro, se habrá a los vecinos en general. También se han construido un edificio anexo que incluye un almacén, aseos y ascensor para poder hacer accesibles las plantas de este antiguo convento.