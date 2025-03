La escalera de La Luneta donde murió un vecino sigue sin barandilla un año después

María Victoria Blanco vive a solo unos metros de la esquina de las calles La Lamprea y El Barbo, pero da un rodeo amplio al ... salir de su casa para no pasar por esta intersección. Cuando no le queda otro remedio que estar allí mira al suelo y comienza a llorar en silencio. Señala unos azulejos de la acera. «Lo veo ahí tirado, ahí. Con lo que hemos pasado... Tuvo un derrame a los ocho meses de casados, a los diez años un infarto cerebral y cuando más recuperado estaba, va a subir una escalera y se me mata. No es justo», relata Mari, y comienza a llorar más fuerte.

El 2 de mayo de 2023 su marido, Antonio Reyes, murió en el hospital después de 14 días en coma. No fue capaz de recuperarse de las heridas que sufrió al caerse de unas escaleras en su barrio, en La Luneta. Este vecino se tropezó, probablemente porque faltan baldosas en la escalera, y se precipitó de un altura de dos metros. No pudo agarrarse a nada porque un mes antes del suceso se había derrumbado la barandilla de seguridad de esta escalera y no la había repuesto.

Un año después de la muerte de Antonio Reyes la barandilla sigue sin ser reparada. «Hace poco un niño estuvo a punto de caer. Su madre lo agarró por la ropa y lo salvó. No se si quieren que se mate otra persona», dice con rabia Mari.

«Intento no pasar por aquí, pero si lo hago le veo ahí tirado. Toda la vida luchando y se me mató al subir una escalera»

Tras el suceso, en mayo del año pasado, el Consistorio pacense indicó que repondría la barandilla lo antes posible. Sin embargo, posteriormente indicó que esta reparación dependía de la Junta de Extremadura. En el año que ha pasado ninguna de las dos administraciones ha solucionado este riesgo.

«Se pasan la pelota unos a otros y a mí me han partido la vida», se lamenta la viuda del fallecido, que paró a varios políticos locales por la calle para reclamarles la reparación hace unos meses. «Y solo me dijeron que no era suya».

El conflicto se debe a que las viviendas de La Luneta pertenecen a la Junta de Extremadura, la mayor parte de los vecinos son inquilinos que pagan un alquiler a la administración regional. Al salir de sus casas la acera está en dos niveles, uno más alto que da a las puertas de las casas y otro más bajo, al nivel de la calzada y los aparcamientos. Las aceras son municipales, pero al estar divididas hay desacuerdo sobre la titularidad.

HOY ha consultado al Ayuntamiento y a la Junta sobre este conflicto y sobre la reparación de la barandilla, pero no ha obtenido respuesta.

«No lo supero»

Mari se indigna y pide que intervengan. «Yo no lo supero, no puedo superarlo y eso que mi familia no me deja sola, se han portado muy bien», explica esta pacense. Mari y Antonio no tuvieron hijos, pero sus parientes, en especial una hermana, la apoyan en su lucha para lograr que repongan la barandilla.

La viuda del fallecido añade, además, que el caso de la calle La Lamprea no es único en La Luneta. «El barrio está abandonado. Faltan barandillas en varias zonas, las escaleras están destrozadas y las aceras llenas de agujeros», se lamenta y añade que «toda la vida he trabajado, he pagado mi alquiler y los impuestos para tener que vivir así», asegura.

Los vecinos también denuncian que no han desbrozado las zonas verdes, por lo que hay maleza seca y de gran altura en las calles. Temen que se produzca un incendio que pueda afectar a las casas o los coches de esta zona de Badajoz.