La Policía Local interviene en el incendio junto al Puente Real el pasado lunes. Pakopí

Entra en prisión el detenido por el incendio del lunes en Badajoz

Se le investiga como presunto autor de un delito de incendio que implica un peligro para la vida de las personas y que está castigado con una pena de cárcel entre diez y veinte años

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:16

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el incendio ... ocurrido el pasado lunes 18 de agosto en Badajoz. Se trata de la persona que presuntamente provocó en el solar junto al Puente Real y que obligó tanto al desalojo del tanatorio como a cortar el tráfico en el viaducto. Las llamas comenzaron a las siete y media de la tarde y se dieron por controladas sobre las nueve de la noche.

