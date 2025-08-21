Entra en prisión el detenido por el incendio del lunes en Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el incendio ... ocurrido el pasado lunes 18 de agosto en Badajoz. Se trata de la persona que presuntamente provocó en el solar junto al Puente Real y que obligó tanto al desalojo del tanatorio como a cortar el tráfico en el viaducto. Las llamas comenzaron a las siete y media de la tarde y se dieron por controladas sobre las nueve de la noche.

El hombre de 33 años y vecino de Badajoz ha ingresado ya en prisión.

El detenido está siendo investigado por un delito de incendio que implica un peligro para la vida de las personas recogido en el artículo 351 del Código Penal. Este determina que quienes provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Es un delito distinto al que inicialmente apuntó la Policía Local de Badajoz.

El investigado no ha reconocido los hechos ante el juez de Instrucción. La investigación continúa abierta para determinar si, además de este fuego en el que la Policía Local le pilló 'in fraganti', ha podido estar implicado en algún incendio mas ocurrido en la ciudad. Entre otras medidas, se ha solicitado el volcado de su teléfono móvil.

El atestado policial con el que este hombre llegó al juzgado solo le imputaba el incendio del pasado lunes, como ha venido indicando HOY desde ese día. Pero además de esta quema del Puente Real, la ciudad ha sufrido una ola de incendios desde mediados de julio, como se ha indicado antes. El más virulento tuvo lugar en el parque de Tres Arroyos, donde se han calcinado unas 200 hectáreas, aunque los más peligrosos se han dado en las Vaguadas por la cercanía a las casas. De hecho, en uno de ellos provocó tres heridos, quemó dos coches e inutilizó un vehículo de Bomberos.

Los Bomberos de la ciudad advirtieron que estos fuegos estaban originados intencionadamente. Argumentaron que disponían de dos puntos de inicio diferentes, que no trabajaban máquinas en las zonas antes de su declaración, que no se habían producido tormentas acompañadas de rayos y que, además, se solían dar en unas zonas concretas como Vaguadas, Dehesilla del Calamón, Banasta, las Golondrinas y Tres Arroyos. La mayoría de ellos, además, a horas similares y en torno al mediodía. Sin embargo, este fuego del lunes se produjo en la margen derecha y por la tarde.

La instrucción determinará si el detenido ha estado implicado en alguno de estos otros sucesos.

Colaboración ciudadana

A raíz de estos incendios, la Policía Local intensificó el dispositivo habitual que desarrolla cada verano. Este suele incluir rondas de los agentes de paisano por las zonas más afectadas, aunque la colaboración ciudadana es muy importante. De hecho, fue el aviso de varios ciudadanos, como ya se ha indicado, lo que facilitó a los agentes la detención de este hombre el pasado lunes y que ya ha ingresado en prisión.