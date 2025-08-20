HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fuego junto al Puente Real este lunes por cuya presunta autoría una persona ha pasado a disposición judicial. Pakopí
Ola de incendios en Badajoz

La Policía solo achaca el incendio del Puente Real al detenido el lunes de momento

El hombre, vecino de Badajoz y de 33 años, ha pasado este miércoles a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:35

El detenido por prender fuego junto al Puente Real ha prestado declaración este miércoles en el juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz por ... este incendio. De momento se desconoce el contenido de su declaración ante el juez, pero según ha podido saber HOY, el atestado policial con el que ha entrado en el juzgado solo el achaca el incendio del lunes en el que fue pillado 'in fraganti'.

