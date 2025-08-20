La Policía solo achaca el incendio del Puente Real al detenido el lunes de momento

El detenido por prender fuego junto al Puente Real ha prestado declaración este miércoles en el juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz por ... este incendio. De momento se desconoce el contenido de su declaración ante el juez, pero según ha podido saber HOY, el atestado policial con el que ha entrado en el juzgado solo el achaca el incendio del lunes en el que fue pillado 'in fraganti'.

El hombre, de 33 años y vecino de Badajoz, fue interceptado por los agentes portando un mechero después de que varios pacenses alertaran a la centralita de que una persona merodeaba con actitud sospechosa por el solar donde se había desatado un incendio. Se trata de la parcela entre el Puente Real y el tanatorio, que tuvo que ser desalojado en la tarde del lunes por el humo. Las llamas se desataron sobre las siete y media de la tarde y le detuvieron sobre las nueve de la noche.

El arrestado pasó la noche del lunes y la del martes en las dependencias de la Policía Nacional mientras los agentes tratan de aclarar su responsabilidad en estas llamas, así como si puede haber tenido relación con la ola de incendios que comenzó a mitad de julio y que ha desatado la alarma, sobre todo en las Vaguadas, por la cercanía de las llamas a las viviendas.

La investigación deberá aclarar si el detenido es el autor de otros sucesos, aunque inicialmente los agentes de la Policía Local solo le atribuyen el generado este lunes por la tarde y que obligó a los policías a cortar el tráfico en el Puente Real, en los dos sentidos.

La Policía Local le achacó un presunto delito de delito contra la seguridad colectiva realizado por medio del fuego. Según el artículo 356 del Código Penal, «el que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el medio natural, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses«.

Además de esta quema del Puente Real, la ciudad ha sufrido una ola de incendios desde mediados de julio, como se ha indicado antes. El más virulento tuvo lugar en el parque de Tres Arroyos, donde se han calcinado unas 200 hectáreas, aunque los más peligrosos se han dado en las Vaguadas por la cercanía a las casas. De hecho, en uno de ellos provocó tres heridos, quemó dos coches e inutilizó un vehículo de Bomberos.

Los Bomberos de la ciudad advirtieron que estos fuegos estaban originados intencionadamente. Argumentaron que disponían de dos puntos de inicio diferentes, que no trabajaban máquinas en las zonas antes de su declaración, que no se habían producido tormentas acompañadas de rayos y que, además, se solían dar en unas zonas concretas como Vaguadas, Dehesilla del Calamón, Banasta, las Golondrinas y Tres Arroyos. La mayoría de ellos, además, a horas similares y en torno al mediodía. Sin embargo, este fuego del lunes se produjo en la margen derecha y por la tarde.

A raíz de estos sucesos, la Policía Local intensificó el dispositivo habitual que desarrolla cada verano para evitar este tipo de sucesos. Este suele incluir rondas de los agentes de paisano por las zonas más afectadas, aunque la colaboración ciudadana es muy importante. De hecho, fue el aviso de varios ciudadanos, como ya se ha indicado, lo que facilitó a los agentes la detención de este hombre el pasado lunes y que ya se encuentra a disposición judicial.