Las empresas tecnológicas muestran una evolución positiva en la provincia

El Informe de Competitividad de las Empresas de la provincia de Badajoz en 2024 refleja una evolución positiva en sectores intensivos en tecnología y conocimiento, donde la industria de media-alta y alta tecnología ha experimentado un crecimiento considerable desde 2020.

La Cámara de Comercio de Badajoz celebró este viernes el último Desayuno de Coyuntura Económica y Empresarial, un encuentro que se ha consolidado como un espacio de referencia para el tejido productivo provincial y que volvió a reunir a empresarios, directivos y representantes institucionales en torno a un análisis económico realizado por expertos de la Universidad «con rigor y objetividad».

En esta ocasión, la institución presentó dos documentos «clave» elaborados desde su Cátedra de Competitividad en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx), como son el Informe de Competitividad de las Empresas de la provincia de Badajoz 2024 y el Barómetro Económico correspondiente al mes de octubre de 2025.

El Informe de Competitividad, que alcanza su sexta edición, analiza las cuentas anuales de 3.381 empresas con sede social en la provincia y permite evaluar tanto la situación actual de su competitividad como su evolución en el periodo comprendido entre 2019 y 2024.

El estudio confirma que la estructura del tejido empresarial provincial mantiene rasgos similares a los observados en años anteriores, con un tamaño medio empresarial «significativamente inferior» al nacional y un peso limitado de medianas y grandes empresas, lo que condiciona la capacidad competitiva del territorio. También se mantiene una concentración sectorial «notable» en la industria manufacturera y el comercio, junto con un peso del sector primario «muy superior» al conjunto del país.