Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Las quejas por no encontrar pisos de alquiler asequibles son muy comunes entre los jóvenes y no tan jóvenes. La oferta de vivienda con ... una renta accesible ha caído en Badajoz, pero el año que viene surgirán nuevas oportunidades para los que tengan rentas bajas. La Junta de Extremadura ha comenzado la construcción de 80 viviendas de alquiler asequible en dos barrios, el Cuartón Cortijo y la Ronda Norte de San Roque.

El suelo fue cedido por el Ayuntamiento de Badajoz, pero el proyecto lo promueve la Junta de Extremadura con fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia.

CESIÓN 50 años es el plazo que la empresa adjudicataria tendrá para gestionar los alquileres asequibles de las 80 viviendas en Badajoz También habrá 45 en Mérida y 87 en Cáceres.

Por el momento han comenzado los movimientos de tierras para preparar los solares, tanto en el Cuartón Cortijo como en la avenida Hermanos Vidarte. Habrá 31 pisos en San Roque y el resto en la urbanización cercana a El Nevero.

Las viviendas deberán estar terminadas en junio de 2026, según destaca la Consejería de Vivienda de la Junta.

La iniciativa fue anunciada por la administración regional en 2023 aprovechando los apodados fondos de la covid, los Next Generation que la Unión Europea puso en marcha para paliar los efectos de la pandemia. Se construirán un total de 212 viviendas de modelo colaborativo en toda la región, concretamente 80 en Badajoz, 45 en Mérida y 87 en Cáceres.

El Consistorio pacense cedió dos parcelas a la Junta para este objetivo. La de Cuartón Cortijo, mide 961,82 metros cuadrados y tiene una edificabilidad de 3.747,24 metros cuadrados. La de la calle Hermanos Vidarte de San Roque se extiende sobre 801 metros cuadrados, pero en ella se podrá construir hasta 2.552 metros.

Las viviendas, además, tendrán que contar con un proyecto de eficiencia energética que en el caso de las 200 que se van a hacer en Extremadura dependerá de la constructora Partun Real Estate.

El objetivo

El día de la firma del programa, la entonces consejera de Vivienda en Extremadura, Leire Iglesias, explicó que las viviendas se destinarán a alquiler asequible principalmente pensado en jóvenes que se emancipan o ciudadanos que rechazan adquirir una vivienda porque tienen menor permanencia en el territorio o prefieren vivir de alquiler. El programa persigue incrementar la oferta pública de alquiler, controlar los precios de los arrendamientos y, en definitiva, favorecer el acceso a la vivienda.

La empresa adjudicataria tendrá además dos tareas. Además de construir los edificios, será la gestora de los pisos durante 50 años. Es decir, se ocupará de cederlas a los demandantes de vivienda asequible, recibir los alquileres y asumir el mantenimiento de las casas.

Una vez terminado este plazo, los pisos volverán a ser municipales. Es decir, en 2076 las 80 viviendas construidas ahora pasarán al Ayuntamiento.