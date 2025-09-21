Precios y condiciones para tener una vivienda de alquiler asequible en Badajoz La Junta ha comenzado a construir 80 viviendas de este tipo en la capital pacense

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:23 Comenta Compartir

Las últimas promociones de vivienda que se han abierto en Badajoz, aunque eran para comprar, han tenido una enorme demanda. Todo indica, por tanto, que 80 pisos de alquiler asequible resultarán muy atractivos.

Las obras para edificar estas viviendas han comenzado y se espera que terminen en 2026, 31 de ellas estarán en la Ronda Norte de San Roque y el resto en el Cuartón Cortijo.

Según indican desde la Junta de Extremadura, la gestión de los contratos de arrendamiento corresponderá a la empresa adjudicataria del mismo. También detallan que habrá una serie de requisitos, pero que serán distintos en cada promoción, por lo que se harán públicos más adelante.

Sin embargo, ya hay una serie de condiciones que se conocen. Desde la consejería de Vivienda adelantan que la adjudicación de estos alquileres asequibles estará sujeta a una limitación de renta, pero insisten en que dependerá de la promoción, «ya que no todas son iguales».

En cuanto a los precios, irán de 310 euros a 500 dependiendo del tamaño del piso y el número de habitaciones. Las más costosas, añade la administración regional, podrían incluir plaza de garaje y trastero.

Algunos de los requisitos para conseguir uno de estos pisos asequibles también se adelantaron en la presentación del proyecto.

En ese momento indicaron que estas viviendas solo podrán ser alquiladas para domicilio habitual y permanente.

Los criterios

Para optar a uno de estos pisos, los beneficiarios habrán de cumplir con criterios de carácter social: nivel de ingresos, edad, situación y composición de la unidad familiar. Los baremos se detallarán más adelante, se espera que en 2026, para llevar a cabo la adjudicación de los pisos.

El objetivo de esta iniciativa es ayudar, especialmente a los jóvenes o a las personas que, por distintos motivos, prefieran vivir de alquiler a comprar.

La adjudicataria de las promociones en Extremadura es Plalyso S.L. Se trata de una mercantil constituida en julio de 2021 y cuya actividad principal es la edificación residencial, la compra-venta de solares y terrenos. Su nombre ya luce en los carteles informativos que se pueden ver en los terrenos de la promoción. La marca es Partun Real Estate y en su web incluyen las promociones de Badajoz, Cáceres y Mérida.

La iniciativa fue anunciada por la administración regional en 2023 aprovechando los apodados fondos de la covid, los Next Generation que la Unión Europea puso en marcha para paliar los efectos de la pandemia. Se construirán un total de 212 viviendas de modelo colaborativo en toda la región, concretamente 80 en Badajoz, 45 en Mérida y 87 en Cáceres.