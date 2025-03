Cómo elegir colegio en Badajoz tras el cambio de normativa

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 5 de abril 2022, 11:03 Comenta Compartir

El viernes pasado se abrió el plazo para que las familias con niños de 3 años de la ciudad escojan uno de los 36 colegios de Infantil y Primaria de Badajoz. La baja natalidad dejará vacantes en muchos centros escolares, pero algunas familias sufren durante este proceso porque quieren lograr plaza en una escuela concreta. En las más solicitadas la demanda es mayor que la oferta y hay niños que se enfrentan a un sorteo para entrar o se quedan fuera. Ha habido casos de padres que incluso han hecho trampa en su documentación para poder entrar y fraudes detectados por la administración que incluso han acabado en los tribunales. En el curso 2022/2023, además, se aplicarán nuevos criterios de admisión.

Ante una decisión tan importante ¿Cómo hay que elegir colegio en Badajoz? Lo primero y fundamental es no centrarse en una sola elección. Los padres que se quedan fuera de su primera opción suelen sufrir porque tampoco logran vacantes en su segunda o tercera opción ¿Por qué? Porque todos los centros que indican están entre los más demandados. Ante esto pueden arriesgarse a que su hijo tenga que matricularse en una escuela que no estaba en sus planes. La Consejería de Educación siempre intenta que no salga de su zona escolar, eso sí.

Por tanto, la primera recomendación es escoger una segunda y tercera opción que sea accesible. No es posible adivinar qué colegios se llenarán y cuáles no, pero se puede consultar la demanda que han tenido los últimos años para tratar de preverlo.

Vivir o trabajar en la zona del colegio pesa más este año y no desempata tener puntuación por el domicilio, por lo que puede haber conflictos

Lo positivo para los que tengan que escoger colegio este año es que la natalidad sigue bajando en la ciudad, por lo que hay menos demanda. Educación espera que sobren 473 plazas en los colegios de la ciudad. En total las 36 escuelas ofertan 1.675 plazas para niños de tres años y Educación calcula que solicitarán vacante 1.202 niños, 31 menos que el anterior curso cuando sobraron plazas en 32 de los 36 centros.

Plazos y criterios

El plazo para solicitar colegio estará abierto hasta el 22 de abril. Desde que comenzó la pandemia las solicitudes se pueden hacer a través de la plataforma Rayuela de la Consejería de Educación, es decir, de forma on line. Sin embargo, también se puede presentar presencialmente rellenando un formulario y entregándolo en el colegio solicitado. En caso de tener dudas o necesitar ayuda, las familias pueden acudir a las Oficinas de Escolarización. La de Badajoz está en el Centro de Profesores y Recursos, en la avenida de Colón (traseras del antiguo Aneja).

La clave al solicitar colegio son los puntos que logrará cada familia basados en los criterios de admisión. Educación cuenta con un simulador que permite saber cuántos puntos lograría.

La principal novedad en el curso 2022/2023 es que cambia la valoración por cercanía al colegio. Hasta ahora las familias que vivían en el área escolar del centro lograban 8 puntos y los que trabajaban en esa zona también 8 pero, en caso de empate, valía más el domicilio que el trabajo. Ahora no. Educación ha decidido aumentar los puntos que otorga por cercanía hasta 10, pero vale lo mismo vivir que trabajar en la zona. En Badajoz esto puede suponer un conflicto en las escuelas del centro. Puede ocurrir que niños que viven delante de una escuela no consigan plaza en la misma.

También será mucho más difícil pedir un colegio fuera de la zona donde se vive o se trabaja porque solo se otorgan 5 puntos por ser de un área limítrofe. Un ejemplo, una familia de San Roque que quiera pedir un colegio del centro solo tendrá 5 puntos. Aunque tenga un hermano mayor en la misma escuela, sumaría otros 4 puntos. Con un total de 9 seguiría por debajo de los que trabajan o viven en el centro y tienen 10.

Las ocho áreas escolares

Por lo tanto, el primer paso para escoger colegio es conocer las zonas escolares. En Badajoz hay ocho. En la zona A, el centro, hay 10 colegios (Arias Montano, General Navarro, Lope de vega, Nuestra Señora de Bótoa, San Pedro de Alcántara, Luis de Morales, Santo Ángel, Sagrada Familia, Santa María Assumpta y Juventud). En la zona B, San Roque, hay 4 (La Soledad, Luis Vives, Virgen de Guadalupe y Enrique Iglesias). En la zona C, el Cerro de Reyes y Suerte de Saavedra, hay 2 (Cerro de Reyes y Manuel Pacheco), en la zona D, de Pardaleras hacia Las Vaguadas, hay cinco (San José de Calasanz, Los Maristas, Leopoldo Pastor Sito, Las Vaguadas y Ciudad de Badajoz). En la E, Valdepasillas, hay 7 (Santa Marina, Sopeña, Santa Teresa, Los Salesianos, Guadiana, Los Glacis y Enrique Segura Covarsí). En la F, San Fernando, hay 4 (Santo Tomás de Aquino, Juan Vázquez, San Fernando y Puente Real). En la G, Padre Tacoronte, hay 3 (Nuestra Señora de la Asunción, Santa Engracia y Nuestra Señora de Fátima) y finalmente la zona H es el Cerro Gordo con el colegio que lleva el nombre del barrio.

Más puntuaciones

Los que viven o trabajan en la zona escolar del colegio que desean tienen 10 puntos, en un área limítrofe 5 y más lejos, cero. Otro criterio que se valora es la discapacidad. Los solicitantes tienen 5 puntos si su discapacidad es superior al 64% y 3 si es del 33 al 64%. También logran de 1 a 3 puntos si la discapacidad la sufren sus padres o hermanos dependiendo del grado.

Tener un hermano en el centro que se solicita otorga 4 puntos y 1 punto si es el padre o tutor. También se otorgan 4 a los menores que estén en situación de acogimiento.

Entre otras novedades de este año, Educación valora el parto múltiple o pertenecer a una familia monoparental, lo cual concede un 1 extra al solicitante o 2 puntos en el caso de ser víctima de violencia de género o de terrorismo. Pertenecer a una familia numerosa sigue valorándose con 1 punto extra.

Por último, las rentas bajas también tienen prioridad a la hora de escoger colegio. Dependiendo de los ingresos se otorga de 0,5 a 2 puntos.

Lo recomendable es calcular la puntuación que se tiene y escoger colegio en función del resultado. Las familias pueden autorizar a la Junta de Extremadura a comprobar sus datos económicos o su empadronamiento on line, también se pueden negar y aportar su documentación. En caso de sospecha de trampa, Educación puede recurrir a la policía para comprobar los datos o solicitar información adicional.

¿Y si hay empate?

En caso de empate, ya no se premia vivir cerca del colegio, pero hay otros criterios que desempatan. En primer lugar, se valora más la puntuación por hermanos en el centro, después el hecho de que haya padres en la escuela.

Tras esto, en los casos de empate, también se dará prioridad a las víctimas de violencia de género o terrorismo, después a los que tengan la puntuación por domicilio y trabajo, después por discapacidad y finalmente por renta.

Si de todas formas persiste el empate y hay más solicitantes que plazas, se realizará un sorteo de vacantes entre los que empatan para repartir las plazas disponibles.

Las familias deben enfrentarse a este proceso hasta el 22 de abril. Es muy común que en estas semanas se interesen en los colegios por el ritmo de solicitudes para prever sus posibilidades en el centro que desean. Una vez termine el plazo del 22 de abril, tendrán que esperar hasta el 18 de mayo para conocer las listas provisionales. Posteriormente se abre el proceso de reclamaciones.