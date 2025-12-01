La Económica celebra este martes una conferencia sobre la Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa La cita arrancará a las 19 horas

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País celebra este martes 2 de diciembre la conferencia 'Situación y Expectativas de la Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa', que será impartida por Antonio García Salas, Secretario General de la RSEEAP y Coordinador de Sudoeste Ibérico en Red. Se desarrollará en la sede de la Económica, ubicada en el número 6 de la calle San Juan, en el Casco Antiguo de Badajoz.

En su intervención, García Salas ofrecerá una visión detallada y actualizada sobre el desarrollo del futuro corredor de alta velocidad entre ambos países, analizando su situación actual, los retos técnicos e institucionales y las oportunidades estratégicas que plantea para el Sudoeste Ibérico.

La sesión podrá seguirse en directo mediante streaming a través del canal oficial de YouTube de la RSEEAP.

La conferencia arrancará a las 19 horas.

Además, quedará disponible en diferido una vez finalizada la emisión, para que pueda consultarse en cualquier momento.

