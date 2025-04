El Drogas se acuerda de Matilde Landa en Badajoz

Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Este es el estribillo de la canción que se marcó la semana pasada Enrique ... Villareal, artista conocido como El Drogas. El ex vocalista de Barricada estuvo en Badajoz y, tal y como hace en otras poblaciones españolas, aprovechó para reivindicar la figura de algún personaje histórico. En la plaza de Cervantes (conocida como plaza de San Andrés), con una gorra morada y una guitarra, se sentó en un banco y grabó un vídeo de tres minutos y medio que luego ha difundido en su perfil de redes sociales para ensalzar a la política pacense Matilde Landa. La pieza tiene más de 80.000 visualizaciones.

La elección de este lugar del Casco Antiguo no es casual. En septiembre del año pasado se cumplieron ochenta años de la muerte de Matilde Landa, que se suicidó lanzándose de una galería de la cárcel de Mallorca en la que estaba presa por la presión que sufría para bautizarse, ya que era una activista en plena represión franquista. Ella nació en el número dos de esta plaza y en septiembre un grupo de personas colocó una placa temporal en los jardines para recordarlo. Aquel acto estuvo organizado por PCE, Izquierda Unida y Juventud Comunista.

Pero no ha sido el único post que ha dejado tras su paso por Badajoz, donde ninguna de las organizaciones mencionadas tenían constancia de su visita. El Drogas además se grabó a sí mismo caminando junto al Palacio de congresos Manuel Rojas, antigua plaza de toros de Badajoz donde tuvo lugar uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil. «Badajoz grita a los cuatro vientos, desde sus calles hasta la plaza de toros, ¡Que no envuelva la sal la piel de la memoria que la quieren dejar muda, ciega, coja, sorda y rota!», recita el ex de Barricada. Igualmente, eligió otro banco, en este caso del parque de Castelar, y cantó otro tema -'Con ridículo sombrero'- junto a una glicinia de este emblemático parque de Badajoz, ciudad donde hizo escala durante dos días camino de la ciudad de Huelva, donde tenía previsto ofrecer un concierto.