La Diputación de Badajoz impulsa una observación astronómica nocturna La cita, prevista para el 10 de octubre en la finca La Cocosa, forma parte del calendario del centro de promoción y protección del cielo

Redacción BADAJOZ. Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz, a través del área de Transición Ecológica, celebrará el próximo viernes 10 de octubre una nueva actividad de observación astronómica en la finca La Cocosa, con la finalidad de promocionar las actividades vinculadas al astroturismo y la protección del cielo nocturno en la región.

Esta actividad nace de la colaboración con Extremadura Curiosa, un proyecto dedicado a difundir planes turísticos que promueven nuestra tierra y fomentan la cultura y la economía local. Una de sus principales iniciativas es el calendario extremeño, una propuesta que ofrece un plan diferente en la región para cada mes del año. En el mes de octubre, la propuesta es disfrutar de una observación del cielo nocturno desde La Cocosa.

Para facilitar la participación y reducir el impacto medioambiental, se ofrecerá transporte gratuito desde Badajoz, evitando el uso de vehículos privados. Las plazas están limitadas a 50 personas, y las inscripciones se pueden realizar, desde hoy, a través de un formulario en la web de transición ecológica de la institución provincial.

Esta observación se enfocará en la fase de la luna llena. Se trata de uno de los fenómenos astronómicos más reconocibles y apreciados por la ciudadanía, se produce cuando la Tierra se sitúa entre el sol y la luna, de modo que el hemisferio visible de nuestro satélite queda completamente iluminado. Este acontecimiento, que tiene lugar aproximadamente cada 29 días, ha sido históricamente un referente en calendarios agrícolas, culturales y religiosos, y en la actualidad continúa despertando gran interés tanto por su valor científico como por su dimensión cultural y patrimonial.

Esta será la sexta actividad del calendario anual del centro de promoción y protección del cielo (CPPC), que contempla un total de 13 sesiones entre mayo de 2025 y abril de 2026, con propuestas que combinan astronomía, educación ambiental y divulgación científica. Entre ellas se incluyen sesiones solares, observaciones teatralizadas, charlas temáticas, talleres familiares y experiencias nocturnas como esta, todas ellas diseñadas para acercar el cielo nocturno a la ciudadanía y sensibilizar sobre la importancia de su protección frente a la contaminación lumínica.

El CPPC es una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz para promover la educación ambiental, la divulgación científica y la sensibilización frente a la contaminación lumínica y la protección del cielo nocturno. Su programación combina actividades técnicas, familiares y de ocio responsable, con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía.