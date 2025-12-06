Dioramas y fiesta en el Silencio al son de Furriones

La semana quedará en la hemeroteca como días de enjundia histórica y ambiente navideño. A los siglos XVIII y XIX viajó el miércoles el Museo ... Arqueológico de Badajoz. Allí estuvo la consejera de Cultura Victoria Bazaga, que ensalzó la «maravilla» que supone exhibir, por fin, el Tesoro de Villanueva: 149 monedas de oro halladas en el antiguo cine Rialto hace casi cuatro décadas. Una fortuna -de origen desconocido- con doblones acuñados a ambos lados del Atlántico, durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Bastantes siglos atrás se retrotrajo la directora del Museo Romano de Mérida. La reputada arqueóloga Trinidad Nogales inició el lunes la ronda de conferencias profundizando en Emerita Augusta en el Colegio de Médicos, ante el público fiel a la programación de la Academia de Medicina de Extremadura.

Ampliar Exposición de Lidia Caldeira en Montesinos 22. HOY

La tarde del lunes tuvo además toque poético. Ben Clark abrió la puerta a sus 'Demonios'. El Premio de la Crítica 2023 traza un autorretrato que explora el sentido de la escritura, la fragilidad de la memoria y la muerte, esa que a todos nos iguala. Y en la residencia Hernán Cortés se proyectó la oscarizada película 'Philadelphia' para conmemorar el Día Mundial del Sida. El martes, en la Fundación CB estuvo Pedro Sánchez, que analizó el desafortunado periplo de las pinturas de Goya hasta su exhibición final en el Museo del Prado.

Ampliar Acto en Cocemfe con motivo del Día de la Discapacida.d HOY

El miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Discapacidad. En las calles se reivindicaron derechos e igualdad con una marcha de dos mil personas y tambores retumbando en el centro. En la sede Cocemfe intervino la consejera de Salud y Servicios sociales, Sara García Espada, y antes de leerse el manifiesto, tomó la palabra la diputada de Igualdad y alcaldesa de Bodonal, Lourdes Linares.

Ampliar HOY

Concierto solidario de Alumni

La semana ha sido generosa en música. El Auditorio del Edificio Ibercaja acogió el miércoles 'Ecos de Belén', un concierto solidario de Navidad, impulsado por Alumni Puertapalma–El Tomillar. Más de 400 personas asistieron al evento bajo el lema 'Un canto de vida y esperanza'. Ese mismo día, la Fundación CB inauguró la muestra de Lidia Caldeira, que expone hasta enero 'Cidium, el arte de morir'. En Montesinos 22 exploran la muerte como un proceso de transformación y renovación vital.

Ampliar Visita de Urban Sketchers a la muestra '3Reinos', en la sede de Cajalmendralejo. HOY

Siguió el trazo artístico porque los dibujantes de Urban sketchers dejaron su impronta en la exposición '3Reinos: Animal, Vegetal y Mineral', que puede verse todo diciembre en la sede de Cajalmendralejo.

En el Ateneo de Badajoz, Julita de la Cruz Otero triunfó con su poemario 'Castúo en el siglo XXI', una actualización del habla extremeña que entronca con los problemas de la región. Y en el Centro Social 25 de marzo hubo risas. Allí se representó 'El pastel de María', la comedia de Francis Lucas con unas monjas muy animadas.

Ampliar Comida de los farmacéuticos en el palacio de cristal del hotel Río. HOY

Comida de los farmacéuticos

En el Hotel Río celebraron los farmacéuticos su comida con motivo de la patrona, la Inmaculada Concepción. Y el jueves llegó un día clave de la agenda. Ballet en dos actos disfrutó el público del López de Ayala, con 'El Cascanueces', una de las uniones más fructíferas de la historia de la danza: Tchaikovsky y Marius Petipa. A mediodía, el bar El Silencio celebró su décimo aniversario, un cumpleaños en el que brindaron los periodistas y fotógrafos que cubren la actualidad de la ciudad. Horas después, en el Palacio de Congresos, sonaron los sones de Furriones, arropados por los músicos de la OEx, con arreglos de Salvador Rojo y Miguel Sánchez Cuevas, y bajo la batuta de Noemí Pasquina.

Planes navideños

El centro de la ciudad vuelve a vibrar con de ambiente navideño. Paco Arrojo actuó ayer en el escenario 'Sonidos de La Navidad' de San Francisco, y el sábado Miriam Cantero lleva su espectáculo flamenco a la plaza Alta. Además, en el Museo Luis de Morales ya se puede visitar tanto la exposición de dioramas como el gran belén monumental. Un plan que se puede completar con un paseo por el nuevo mercado navideño instalado en la plaza Alta.