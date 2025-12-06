HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
Periodistas y fotógrafos se reuniones en el décimo aniversario de la apertura del bar El Silencio en el corazón del Casco Antiguo. José Vicente Arnelas
La coctelera

Dioramas y fiesta en el Silencio al son de Furriones

Repaso a la agenda cultural y social de la semana en Badajoz

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:13

Comenta

La semana quedará en la hemeroteca como días de enjundia histórica y ambiente navideño. A los siglos XVIII y XIX viajó el miércoles el Museo ... Arqueológico de Badajoz. Allí estuvo la consejera de Cultura Victoria Bazaga, que ensalzó la «maravilla» que supone exhibir, por fin, el Tesoro de Villanueva: 149 monedas de oro halladas en el antiguo cine Rialto hace casi cuatro décadas. Una fortuna -de origen desconocido- con doblones acuñados a ambos lados del Atlántico, durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  4. 4 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  5. 5 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  9. 9 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata
  10. 10

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dioramas y fiesta en el Silencio al son de Furriones

Dioramas y fiesta en el Silencio al son de Furriones