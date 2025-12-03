El Tesoro de Villanueva: cuatro kilos de oro en 148 monedas acuñadas por tres reyes

Protegidas con un cristal de seguridad se exhiben 149 monedas con un peso total de cuatro kilos de oro de 22 quilates. Este valioso conjunto ... numismático forma el Tesoro de Villanueva, que fue hallado en 1987 por Sebastián Fernández Iglesia, un «honrado obrero» de Acedera que se topó con su pico con una fortuna oculta en el suelo. Las piezas ya forman parte de los fondos permanentes del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que las luce en una vitrina en el recibidor que da acceso a las caras del Turuñuelo.

El gesto del obrero salvó la joya de la fundición y le valió una «compensación de 650.000 pesetas», explicó el director del museo, Francisco Javier Heras. Casi cuatro décadas después de aquellas obras que transformaron el antiguo cine Rialto en la Casa de Cultura de Villanueva de la Serena, poder mostrar este tesoro «en un momento maravilloso», valoró durante su presentación la consejera de Cultura, Victoria Bazaga. «Atesorarlo debió ser una gran aventura y tenerlo ahora aquí es muy importante para Extremadura».

Casi todas las monedas sorprenden porque tienen el mismo peso (27,1 gramos) y un diámetro similar. Fueron acuñadas durante un periodo de cincuenta años -de 1772 a 1822-. Tiempo en el que se sucedieron tres monarcas: Carlos III, elogiado por su modernización y reforma de la administración; Carlos IV, marcado por la inestabilidad y la influencia de Manuel Godoy y la abdicación forzada; y Fernando VII, que lidió con los años convulsos del Trienio Liberal para acabar restaurando el absolutismo.

Del conjunto, 148 son doblones de ocho escudos, las monedas de máximo valor en las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX. Se usaban para grandes negocios y eran aceptadas por todas las potencias en el comercio internacional. Sin embargo, la moneda «número 8» expresa un valor de 320 reales. En este caso se trata de dinero acuñado en el reinado de Fernando VII, en 1822, durante el Trienio Liberal. Hasta ese momento el real había sido el valor utilizado en las monedas de plata. Y para los historiadores refleja los profundos cambios que atravesaba España, dejando claro que el rey debía reinar con arreglo a la Constitución.

La conexión con Godoy

Las monedas aparecieron en una casa que perteneció a Manuel Godoy, una propiedad que le fue confiscada en 1808, tras la invasión napoleónica. Aún se investiga a quién pudo pertenecer el tesoro. Los investigadores desconocen quién habitó la casa de 1808 a 1822, fecha en la que se acuñó la moneda más nueva.

Una de las monedas más curiosas es la que muestra el cuño desviado. Ocurría cuando el disco de metal no se colocaba correctamente para dar el golpe de cospel.

La consejera de Cultura y el director del Museo Arqueológico Provincial comentan detalles del Tesoro de Villanueva. A. Márquez

Además del indudable valor material e histórico, el conjunto destaca porque sus piezas fueron acuñadas en cecas -casas de la moneda- que crearon dinero a uno y otro lado del Atlántico. Grabados están los símbolos que identificaban cada lugar: Madrid, Sevilla, Potosí, México, Nuevo Mundo... «A veces no daba tiempo a que el retrato del nuevo monarca llegara a América, por eso en algunas vemos el retrato del rey anterior», explica el arqueólogo Diego Sanabria Murillo. Y en una de ellas incluso se plasmó el rostro de un indio.

Dos monedas con un peso distinto

Solo dos monedas tienen un peso distinto. Una emitida en Santiago de Chile en 1797, con 24,3 gramos, y a la que no le falta ningún trozo ni presenta tara alguna, por lo que la variación podría deberse a un fallo en el «pesaje del cospel». Caso distinto es la pieza emitida en Santa Fe (virreinato del Nuevo Reino de Granada, actual Bogotá), con un peso de 25,9 gramos porque «en algún momento del siglo XIX se le extrajo una porción».

Complicado han tenido los responsables del museo a la hora de elegir las piezas que se colocan de manera más visible en el panel. «Todas se encuentran en un estado muy buen de conservación».

Los villanovenses fueron los primeros y únicos extremeños que antes de este 3 de diciembre pudieron contemplar este tesoro, que ha permanecido custodiado en una caja fuerte de la localidad.