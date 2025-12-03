HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Un visitante del Museo Arqueológico de Badajoz fotografía la vitrina con las 149 monedas de oro. Ángel Márquez
Expuesto en Badajoz

El Tesoro de Villanueva: cuatro kilos de oro en 148 monedas acuñadas por tres reyes

El Museo Arqueológico de Badajoz exhibe el conjunto numismático que data de 1772 a 1822, una fortuna hallada hace casi cuarenta años en las obras del antiguo cine Rialto de Villanueva de la Serena

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:12

Protegidas con un cristal de seguridad se exhiben 149 monedas con un peso total de cuatro kilos de oro de 22 quilates. Este valioso conjunto ... numismático forma el Tesoro de Villanueva, que fue hallado en 1987 por Sebastián Fernández Iglesia, un «honrado obrero» de Acedera que se topó con su pico con una fortuna oculta en el suelo. Las piezas ya forman parte de los fondos permanentes del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que las luce en una vitrina en el recibidor que da acceso a las caras del Turuñuelo.

