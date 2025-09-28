Se denominan cronistas visuales, y aunque parezca que solo dibujan la calle y poco más, han dado pie a un movimiento global denominado 'urban sketchers' ... que tiene presencia en 70 países y más de 500 ciudades. Lo creó en 2009 un periodista extremeño, Gabriel Campanario, que tiene orígenes en Montemolín (Badajoz) y que actualmente vive en Seattle (Estados Unidos), donde trabaja como infografista en un diario. «Aprender a dibujar es aprender a mirar. Miremos más a nuestros dibujos y menos a nuestros teléfonos, seguro que tiene algún beneficio», afirma.

Aunque conoce otras poblaciones extremeñas, este domingo vino a Badajoz por primera vez y dedicó la mañana a dibujar. Antes escucharon su historia un grupo de 50 'sketchers' entre pacenses que coordina el artista Gamero Gil, cacereños, emeritenses y hasta de Mallorca o Elche que aprovecharon la visita a España de Campanario. El plan inicial era dibujar en los jardines de la Alcazaba, pero debido al mal tiempo finalmente se refugiaron en la capilla superior de la Ermita de la Soledad.

Ampliar Varios 'sketchers' dibujando este domingo la capilla superior de La Soledad. Arnelas

HOY habló con Campanario sobre los orígenes de este movimiento mundial que cree ha ayudado a mucha gente a integrarse. «La idea de dibujar las ciudades donde vivimos a mí me sirvió para insertarme en la comunidad, así que pensé que ayudaría a mucha gente. Yo empecé a dibujar la ciudad al llegar a Seattle y me arrepiento de no haberlo hecho en Barcelona, seguramente habría visto un lugar más amable gracias a dibujarla».

Como cronistas visuales

Además, cree que ayuda a gente tímida a sacar una afición que suele brotar innata de niños. «Hay gente a la que le intimida dibujar en público y lo bueno de 'urban sketchers' es que vas con otras personas». Básicamente el movimiento se resume en quedadas de gente para dibujar un mismo lugar. La técnica y el nivel dan igual. «No hay que concentrarse en el resultado sino en la experiencia», dice.

Para el extremeño afincado en Estados Unidos, la definición de cronistas visuales es acertada. «La idea es que cuando dibujas capturas un momento determinado y después esa imagen cuenta lo que pasa. Antes de la fotografía los artistas del siglo XIX ilustraban los periódicos con sus dibujos. Esa tradición pasó a los fotógrafos, pero eso no significa que los dibujantes no puedan hacer su crónica. Los 'sketchers' de Badajoz o cualquier otra ciudad cuentan lo que pasa ese día y si añaden comentarios en Instagram pues el resultado es una crónica visual. A mí, al trabajar en un periódico, me inspiró ver el dibujo no solo como arte sino como crónica», expone.

Ampliar Gamero Gil, que coordina el grupo de 'urban sketchers' de Badajoz. Arnelas

El 'urban sketcher', dice, siempre lleva su libreta encima. Hay veces que surge un dibujo espontáneo y otra veces quedas con gente con una intención. Para Campanario da igual. «No existe un formato sketcher, un dibujo puede durar 20 minutos o más de una hora, lo único que tienen en común es que se hacen 'in situ'. Hace poco estaba con mi hijo en Los Angeles en una hamburguesería, hice un dibujo del ambiente porque estaba muy animada y creo que los dibujos espontáneos quizás sean los más interesantes, pero vale todo porque queda con gente aporta puntos de vista».

Por último, cree que dibujar está más vigente que nunca pese al contexto tecnológico actual. «Es buen momento para reivindicar los 'sketchers' porque dibujan a mano, algo que las máquinas no podrán hacer».