¿Qué ha pasado este domingo, 28 de septiembre, en Extremadura?
'Gabi' Campanario, este domingo en Badajoz, tiene orígenes en Montemolín y trabaja en Seattle (EEUU).

'Gabi' Campanario, este domingo en Badajoz, tiene orígenes en Montemolín y trabaja en Seattle (EEUU). José Vicente Arnelas

Gabriel Campanario

Badajoz
«Dibujar la ciudad donde vivo me ayudó a integrarme»

Unos 50 dibujantes llegados de toda la región se unieron este domingo al fundador de una idea que ya reúne a aficionados de 70 países

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:41

Se denominan cronistas visuales, y aunque parezca que solo dibujan la calle y poco más, han dado pie a un movimiento global denominado 'urban sketchers' ... que tiene presencia en 70 países y más de 500 ciudades. Lo creó en 2009 un periodista extremeño, Gabriel Campanario, que tiene orígenes en Montemolín (Badajoz) y que actualmente vive en Seattle (Estados Unidos), donde trabaja como infografista en un diario. «Aprender a dibujar es aprender a mirar. Miremos más a nuestros dibujos y menos a nuestros teléfonos, seguro que tiene algún beneficio», afirma.

