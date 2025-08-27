Se desprende parte de la muralla junto a la torre de Espantaperros

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:35 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Parte de la muralla de Badajoz, en su tramo más próximo a la torre de Espantaperros, se ha desprendido. El Ayuntamiento de Badajoz recibió anoche el aviso y la Policía Local acordonó la zona a la espera de que el servicio municipal de Mantenimiento de Fortificaciones acuda esta mañana a analizar la situación.

Estos desprendimientos no son habituales. Uno de los últimos que trascendió fue hace casi dos años, cuando las abundantes lluvias de octubre de 2023 provocó otro derrumbe en la zona que en ese momento estaba ya en obras, cerca de la puerta del Capitel. Entonces indicaron que ese tramo no correspondía a la muralla de la fortaleza almohade, sino a un muro que se construyó posteriormente.

Sin embargo, este mes de agosto apenas ha habido lluvias. La zona en la que parte de la muralla se ha caído ahora no estaba en obras, dado que se trata de una zona adyacente a la torre de Espantaperros a la altura del cubo de Bilioteconomía y es visible desde el exterior del recinto.

Amigos de Badajoz recuerda que las humedades son frecuentes en este punto de la muralla

José Antonio Rico, un pacense que alertó anoche del incidente, señala que hace ya una semana advirtió humedad y algún desconchón en el lienzo de la muralla, pero sin más problemas. En cambio, sobre las 21 horas de anoche vio que se había desplomado.

Desde Amigos de Badajoz, su presidente, Manuel Cienfuegos, indica que este tramo corresponde a una de las partes más antiguas de la muralla y que debe corresponder al siglo XII, en la época almohade, al estar pegada a la torre de Espantaperros. Y, por tanto, ha sido muy reconstruida en su historia. Indica que allí hubo casas añadidas.

Cienfuegos echa la mirada atrás y asegura que las humedades llevan al menos diez años en la zona y se han intentado arreglar, pero continúan. «Hiciera lo que se hiciera desde el Ayuntamiento, no ha dado su fruto», reconoce. Esas humedades fueron motivo de alegaciones al plan director de la Alcazaba por parte de la asociación.

Pasados los años y ante este nuevo desplome, Amigos de Badajoz pide al Ayuntamiento que desarrolle «una actuación más amplia para determinar exactamente cuál es el origen de esas humedades«. »Ahí debe existir una fuente de agua que provoca la humedad y, en consecuencia, el desprendimiento de estos días«.