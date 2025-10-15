HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'Desayuno con migas': una artista pacense reinventa el icónico Tiffany's de Audrey Hepburn con los famosos desayunos de Badajoz

La artista pacense conocida como Lady Bluuee ha creado esta original estampa del clásico 'Desayuno con diamantes' si hubiera ocurrido en Badajoz: migas, tostada de jamón y churros

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:01

Comenta

La idea era combinar uno de los planes más emblemáticos de Badajoz con una de las escenas más míticas de la historia del cine. Y vaya si lo ha conseguido. La artista pacense Celeste, conocida en redes sociales como Lady Bluuee, ha dado vida a esta obra que combina cine y tradición, una auténtica maravilla que bien podría ocupar un lugar en las mejores galerías de arte.

«Una de las primeras escenas de la película 'Desayuno con diamantes' es Audrey Hepburn comiendo un croissant, y la idea ha sido sustituir eso por desayunos típicos de Badajoz», explica Celeste Pinilla. «Soy fan de esa película y en concreto la primera escena del croissant es de mis preferidas, y como desayunar en Badajoz forma parte de los planes típicos de la ciudad, ya que hay mucha variedad, quise mezclarlo», nos cuenta.

Lady Bluuee y sus estampas de la ciudad

Además de su trabajo y formación, Celeste dedica su tiempo a la ilustración, un «hobby» que, como ella misma explica, le encanta desde que era pequeña y siempre ha disfrutado mucho. «A lo largo de los años diría que de una forma u otra nunca he parado de dibujar, tanto en mis tiempos libres como en la propia carrera, en la que he aprendido muchas herramientas nuevas», contaba en una entrevista a HOY el pasado mes de enero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión
  9. 9 Las pacientes con cáncer de mama metastásico piden salir «del sótano infame» del Universitario de Badajoz
  10. 10 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Desayuno con migas': una artista pacense reinventa el icónico Tiffany's de Audrey Hepburn con los famosos desayunos de Badajoz

&#039;Desayuno con migas&#039;: una artista pacense reinventa el icónico Tiffany&#039;s de Audrey Hepburn con los famosos desayunos de Badajoz