'Desayuno con migas': una artista pacense reinventa el icónico Tiffany's de Audrey Hepburn con los famosos desayunos de Badajoz La artista pacense conocida como Lady Bluuee ha creado esta original estampa del clásico 'Desayuno con diamantes' si hubiera ocurrido en Badajoz: migas, tostada de jamón y churros

La idea era combinar uno de los planes más emblemáticos de Badajoz con una de las escenas más míticas de la historia del cine. Y vaya si lo ha conseguido. La artista pacense Celeste, conocida en redes sociales como Lady Bluuee, ha dado vida a esta obra que combina cine y tradición, una auténtica maravilla que bien podría ocupar un lugar en las mejores galerías de arte.

«Una de las primeras escenas de la película 'Desayuno con diamantes' es Audrey Hepburn comiendo un croissant, y la idea ha sido sustituir eso por desayunos típicos de Badajoz», explica Celeste Pinilla. «Soy fan de esa película y en concreto la primera escena del croissant es de mis preferidas, y como desayunar en Badajoz forma parte de los planes típicos de la ciudad, ya que hay mucha variedad, quise mezclarlo», nos cuenta.

Lady Bluuee y sus estampas de la ciudad

Además de su trabajo y formación, Celeste dedica su tiempo a la ilustración, un «hobby» que, como ella misma explica, le encanta desde que era pequeña y siempre ha disfrutado mucho. «A lo largo de los años diría que de una forma u otra nunca he parado de dibujar, tanto en mis tiempos libres como en la propia carrera, en la que he aprendido muchas herramientas nuevas», contaba en una entrevista a HOY el pasado mes de enero.

