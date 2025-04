Lady Bluuee, la joven que usa Badajoz como lienzo para sus mágicas ilustraciones

Celeste Pinilla, conocida en redes como Ceelestee-ps y también como Lady Bluuee en su segundo perfil, es una joven pacense ... que hace ilustraciones y animaciones usando la ciudad de Badajoz y sus monumentos como lienzos.

Esta joven de tan solo 25 años y natural de Badajoz estudió Arquitectura en la Universidad de Sevilla. Actualmente vive en Badajoz y se encuentra colaborando en la oficina de su padre, quien es arquitecto técnico, mientras continúa formándose con el Máster Habilitante de Arquitectura.

Además de su trabajo y formación, Celeste dedica su tiempo a la ilustración, un «hobby» que, como ella misma explica, le encanta desde que era pequeña y siempre ha disfrutado mucho. «A lo largo de los años diría que de una forma u otra nunca he parado de dibujar, tanto en mis tiempos libres como en la propia carrera, en la que he aprendido muchas herramientas nuevas».

Celeste ha sido la artífice este año de la postal de Navidad del Ayuntamiento de Badajoz. La misma es una fotografía de la Plaza Alta, con las Casas Rojas al fondo en la parte derecha aparece Puerta Palmas donde, como si del Portal de Belén se tratara, se refugian la Virgen María, San José y el Niño Jesús recién nacido, quienes van a recibir la visita de los Reyes Magos, que están cruzando la Plaza Alta para acudir a su encuentro.

La postal es un collage en el que se dan cita la fotografía y la ilustración. Tanto la Plaza Alta como Puerta Palmas son fotografías mientras que los Reyes Magos y la Virgen, San José y el Niño Jesús son ilustraciones, todo ello bañado con diferentes detalles como flores de pascua en el cielo y unos pequeños puntitos blancos que completan la magia de la imagen.

«El proceso de elaboración de esta postal para el Ayuntamiento de Badajoz ( @aytobadajoz ) ha sido una experiencia preciosa que nunca se me olvidará. Una Navidad muy muy especial Mil gracias por todo», ha señalado la artista en su perfil de Instagram en una publicación en la que ha compartido diferentes momentos de la creación de la postal, además de una fotografía de la misma terminada con el mensaje navideño del Ayuntamiento; «A cada familia, a cada avecino de Badajoz, es desearos una Navidad llena de amor y alegría compartida. Que en este nuevo año se cumplan todos vuestros deseos. ¡Feliz Navidad y próspero 2025!

Como explica, el proceso de elaboración de la postal se llevó a cabo desde septiembre en varias reuniones y partiendo de una primera idea que se fue modificando posteriormente. «Desde el Ayuntamiento la idea era seguir la línea estética de los collages en los que estaba trabajando, y a partir de ahí, teniendo en cuenta enclaves de Badajoz, como la Plaza Alta o Puerta de Palmas, crear una escena relacionada con la Navidad. Fue una experiencia muy bonita, desde los primeros encuentros en los que corregíamos las primeras ideas, hasta el día de grabación del vídeo de la postal. Ver el resultado final en papel fue muy emocionante y estoy muy agradecida con que contaran conmigo para algo tan especial», señala.

En su Instagram se pueden encontrar sus trabajos, entre los que tiene un espacio titulado 'Un paseo por Badajoz a través de lápices y acuarelas' donde diferentes rincones de la ciudad pacense cobran vida bajo los pinceles de esta artista ofreciendo al espectador una visión totalmente diferente del Badajoz de a pie, envolviendo todo con un halo de magia y de nostalgia que traspasa el lienzo hasta quienes las visualizan.

La cuenta de Lady-Bluuee recoge también otras ilustraciones de la autora, llamando la atención algunos dibujos digitales de gran realismo de rostros y fracciones de estos como ojos y labios creados con tanto detalle que podrían confundirse con una fotografía.

Peter Pan, Mary Poppins o John Travolta en Badajoz

Celeste ha logrado que Peter Pan sobrevuele Badajoz, que Mary Poppins pasee por las Tres Campanas o que Ratatouille disfrute de las vistas de la ciudad desde el Puente de Palmas.

Llama también la atención la interpretación que ha hecho de Badajoz como si del Jardín de Las Delicias del pintor neerlandés Jheronimus Bosch (el Bosco), se tratara, un original trabajo en el que El Paraíso, la primera parte del tríptico, una vista de pájaro de Badajoz, La Lujuria, parte central del tríptico, diferentes lugares de Badajoz como la Plaza Alta, la Torre Espantaperros o Puerta de Palmas con personajes famosos como Friends, Whitney Houston o The Beattles y El Infierno una vista aérea de la Plaza Alta por la noche.

Además de poder disfrutar de estos originales trabajos en sus perfiles de Instagram, Celeste ha puesto a la venta algunas láminas, lienzos y marcapáginas en la tienda Dorado Vintage, en Badajoz. Entre ellas se puede encontrar a Mary Poppins bailando en la Plaza Alta, Audrey Hepburn admirando Badajoz desde la Alcazaba mientras disfruta de un croissant vestida con el icónico vestido negro, a Amy Winehouse cantando al pie de Puerta Palmas, a Olivia Newton-John y John Travolta bailando en el kiosko de la música de San Francisco como en Grease, a Macaulay Culkin en su papel de Solo en Casa de compras por Menacho como si de la Gran Manzana se tratara o a Marilyn Monroe sujetando su vestido blanco bajo el Arco del Peso de la Plaza Alta.

