HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz. HOY

Sucesos

Desalojan la plaza de la Soledad de Badajoz al picar una tubería de gas durante las obras en la calle San Pedro de Alcántara

Hasta el lugar han acudido bomberos, Policía Local y técnicos del gas

R. H.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:45

Comenta

La Policía Local y los bomberos de la ciudad de Badajoz han procedido este miércoles por la mañana al desalojo de la plaza de la Soledad y al corte de las vías aledañas, después de que una tubería de gas haya sido picada accidentalmente en la obra que se está ejecutando en San Pedro de Alcántara.

Así y tras picar dicha tubería, Policía Local y bomberos han acudido a la zona, donde han procedido al desalojo de la plaza y al corte de las calles aledañas, según indican fuentes del Ayuntamiento de Badajoz, que han señalado que los técnicos del gas han acudido también y han cortado la llave de paso.

Por su parte, los bomberos han recibido un aviso por este posible escape de gas en la plaza de la Soledad sobre las 11.40 horas, motivo por el cual han acudido a la zona, donde en el transcurso de unas obras en San Pedro de Alcántara han roto una tubería de gas.

Ante ello, han estado buscando la arqueta, cuya llave de paso ha sido cerrada finalmente por técnicos del gas.

La zona, a la que ha vuelto la normalidad sobre una hora después sobre las 12.40, ha sido desalojada «por seguridad», y desde el servicio de bomberos la han refrigerado con agua «por si acaso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Desalojan la plaza de la Soledad de Badajoz al picar una tubería de gas durante las obras en la calle San Pedro de Alcántara

Desalojan la plaza de la Soledad de Badajoz al picar una tubería de gas durante las obras en la calle San Pedro de Alcántara