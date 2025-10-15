Desalojan la plaza de la Soledad de Badajoz al picar una tubería de gas durante las obras en la calle San Pedro de Alcántara

La Policía Local y los bomberos de la ciudad de Badajoz han procedido este miércoles por la mañana al desalojo de la plaza de la Soledad y al corte de las vías aledañas, después de que una tubería de gas haya sido picada accidentalmente en la obra que se está ejecutando en San Pedro de Alcántara.

Así y tras picar dicha tubería, Policía Local y bomberos han acudido a la zona, donde han procedido al desalojo de la plaza y al corte de las calles aledañas, según indican fuentes del Ayuntamiento de Badajoz, que han señalado que los técnicos del gas han acudido también y han cortado la llave de paso.

Por su parte, los bomberos han recibido un aviso por este posible escape de gas en la plaza de la Soledad sobre las 11.40 horas, motivo por el cual han acudido a la zona, donde en el transcurso de unas obras en San Pedro de Alcántara han roto una tubería de gas.

Ante ello, han estado buscando la arqueta, cuya llave de paso ha sido cerrada finalmente por técnicos del gas.

La zona, a la que ha vuelto la normalidad sobre una hora después sobre las 12.40, ha sido desalojada «por seguridad», y desde el servicio de bomberos la han refrigerado con agua «por si acaso».