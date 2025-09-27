El derribo del José Pache sigue pendiente de un juicio para desalojar a los okupas La Junta de Extremadura solicitó a los juzgados un lanzamiento a principios de 2024, pero aún no hay un auto que permita vaciar el antiguo estadio

Lo poco que queda del estadio José Pache seguirá en pie, al menos por el momento. El derribo de estas instalaciones sigue pendiente de un juicio que no tiene fecha. En esa vista la Junta de Extremadura espera conseguir una orden de desalojo de los okupas que viven en el antiguo estadio. Una vez vacío, finalizará el derribo.

Hace dos semanas, la Policía Local de Badajoz celebró su patrona con el acto tradicional de entrega de medallas y reconocimientos. En el mismo, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, repasó los retos de seguridad que hay en la ciudad, entre ellos el problema del José Pache.

El regidor pacense reconoció que es uno de los retos de la ciudad y apuntó a que van a seguir ofreciendo la colaboración a todos los cuerpos y a todos los servicios sociales para que puedan darle «una solución definitiva».

El antiguo estadio lleva once años abandonado y ha estado ocupado ilegalmente todo este tiempo. Durante años no ha habido avances, salvo en 2022 cuando la Junta demolió una parte, pero solo externa debido a la presencia de okupas en los edificios que eran las oficinas y el bar.

En diciembre de 2023 hubo un incendio con dos heridos graves y un detenido por intento de asesinato. La Junta volvió a retomar el proyecto de demolición, pero tampoco lo logro. Ante esto en enero de 2024 la administración regional presentó una denuncia antes los juzgados, solicita un levantamiento, es decir, un acto de desalojo forzoso de un ocupante de un inmueble para devolver su posesión al propietario legítimo, en este caso, la Junta.

Sin embargo el proceso judicial se ha alargado mucho. El pasado mes de marzo, 14 meses después de la denuncia, se fijó una fecha para el juicio, pero finalmente se aplazó porque los okupas solicitaron abogado de oficio. No hay fecha para otro juicio aún, según confirma la administración regional, por lo que habrá que seguir esperando.

En 2022 se llevó a cabo el primer intento de demolición de este antiguo estadio. La Junta de Extremadura, con la anterior administración, demolió la mayor parte del muro exterior, pero no pudo completar el derribo porque los okupas seguían viviendo en las estructuras interiores. El Ayuntamiento ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de culminar esta obra. Los vecinos de la zona también han pedido el desalojo y la demolición denunciando ruidos e incidentes protagonizados por los okupas.

En diciembre de 2023 una de las personas que vivía en el estadio fue detenida por intento de homicidio. Presuntamente inició un fuego en el que dos personas resultaron heridas de gravedad. La Junta anunció que demolería el inmueble a la semana siguiente y llegó a eliminar la estructura de amianto, pero no pudieron terminar debido a los okupas que no se marchan. No es la única muerte que se ha producido en este estadio, en enero de 2023 murió otro ocupantes, aunque por causas naturales.

CRONOLOGÍA 2014: el estadio José Pache queda abandonado tras la desaparición del AD Cerro de Reyes en 2013. Se planteó la posibilidad de reutilizar el estadio, pero quedó abandonado y está okupado desde entonces.

2022: tras varias solicitudes del Ayuntamiento y los vecinos, la Junta comienza la demolición, pero solo puede eliminar el vallado porque hay gente que vive en los edificios interiores.

Enero 2023: fallece un hombre en las instalaciones por causas naturales según la causa oficial, aunque sus conocidos aseguran que fue por frío tras estar sin electricidad.

Diciembre 2023: uno de los okupas es detenido por intento de homicidio tras, presuntamente, provocar un incendio que dejó heridos de gravedad a dos otros dos okupas.

Enero 2024: la Junta reinicia la demolición, pero no puede terminarla debido a los okupas. Negocia con ellos para que se marchen y demoler del todo la estructura, pero no lo logra. Acude a los juzgados para lograr un levantamiento y desalojar el estadio.

Marzo 2025: el juicio para decidir si son desalojados se pospone porque los okupas solicitan un abogado de oficio. Aún no hay fecha para uno nuevo.