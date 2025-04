Un curso de la Academia de Seguridad de Extremadura destapa falsificaciones de Cartier y Gucci en Badajoz

R.H. Sábado, 29 de junio 2024, 11:44 Comenta Compartir

Un curso de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex) ha detectado irregularidades en talleres de reparaciones de vehículos automóviles, en una chatarrería, en un establecimiento de comida tipo kebab y en tres naves tipo bazar.

Los agentes que han participado en el curso de especialización sobre documentación e inspección de talleres de reparación de automóviles y establecimientos públicos han participado policías locales de diferentes localidades de Extremadura: Olivenza, Montijo, Miajadas, Torremejía, Santa Marta, Cáceres, Valdefuentes, Usagre o Jaraíz de la Vera, junto a policías locales de Badajoz.

Según detalla la Junta de Extremadura en una nota, la programación del curso «incluye una gran carga práctica y se ha desarrollado en su totalidad en la ciudad de Badajoz, en virtud del convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social y el Ayuntamiento de Badajoz en materia de formación de la Policía Local».

La actividad docente, dirigida por el superintendente-jefe y el inspector jefe de la Unidad de Seguridad, Intervención y Cometidos Especiales (Usice) y tutorizada por agentes del Servicio de Información Local y Cometidos Especiales (LILYCE), ha propiciado la intervención de más de dos decenas de policías locales, en diferentes establecimientos públicos.

Las intervenciones

El Ejecutivo extremeño explica que en dos talleres de reparaciones de vehículos automóviles, cuya actividad se ejercía «en la clandestinidad» y, por tanto, «sin garantías de que las reparaciones de vehículos y todo lo relativo a ellas se realizan en condiciones de seguridad». Entre los dos talleres han aglutinado más de una docena de infracciones administrativas relacionadas con la vulneración del régimen medioambiental y por no acreditarse el cumplimiento de la gestión precisa de líquidos, aceites y neumáticos. Tampoco disponían de de extintores o estar este material caducado; no poseían hojas de reclamaciones; no haber practicado comunicaciones ambientales o no haber obtenido licencias y otros aspectos de competencia municipal, entre otras, sostiene la nota de la Junta.

Otros de los lugares inspeccionados han sido una chatarrería en la que se detectaron media docena de infracciones, y un establecimiento de comida tipo kebab, que tras la inspección y denuncia de las infracciones observadas, «decidió voluntariamente cerrar el establecimiento para subsanar una serie de anomalías detectadas que pudieran dar lugar a su clausura y cierre definitivo por cuestiones sanitarias», aclara la nota.

Por último, también se han inspeccionado tres naves tipo bazar dedicadas a la venta de productos del hogar, adornos, prendas de ropa, calzado y pequeños electrodomésticos, detectando en dos de ellas, cerca de una decena de infracciones relativas a las condiciones de seguridad del establecimiento comercial, al ejercicio de la actividad sin las autorizaciones administrativas preceptivas o las condiciones de conservación o etiquetado de los productos.

Falsificaciones

En la tercera de las naves inspeccionadas, situada en el polígono El Nevero y dedicada a la venta de artículos textiles, calzados y complementos, entre otros, la Policía Local de Badajoz ya había realizado varias intervenciones en la última década. En dicho establecimiento se han intervenido algo más de 4.900 artículos falsificados de diferentes marcas como Tous, Cartier, Gucci, etc., de los cuales 150 fueron bolsos, 3.900 fueron artículos de joyería y 850 artículos se corresponden con otros complementos, entre los que se encontraban logotipos para adherir a bolsos o artículos similares, así como otros elementos utilizados en el proceso de falsificación.

Como consecuencia de dicha comercialización ha resultado investigada, por presuntos delitos contra la propiedad industrial, una mujer de 56 años de edad, responsable de la citada actividad comercial. A su vez, los hechos se han puesto en conocimiento de la Policía Nacional, a los efectos de que continúen las pesquisas y diligencias de investigación y realicen el ofrecimiento de acciones a las marcas cuyos derechos se han visto lesionados.

Protección

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha considerado que la «colaboración entre la ASPEX y el Ayuntamiento de Badajoz ha sido fundamental para llevar a cabo esta intervención, que no solo protege los derechos de propiedad industrial, sino que también garantiza la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos». Asimismo, el consejero ha manifestado que «la detección y retirada de estos productos del mercado es crucial para evitar posibles daños a los consumidores y para mantener la integridad de nuestras empresas y marcas».