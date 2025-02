Desaparición de Pablo Sierra: «El cuerpo estaba saliendo a la superficie»

Rocío Romero Badajoz Viernes, 17 de diciembre 2021, 13:54 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

«Se ve que el perro se empieza a girar, se pone nervioso y acto seguido uno de los geos se tiró al agua y lo localizó en el acto. El cuerpo estaba saliendo a la superficie, como semiflotando. Ha aparecido en el cauce del río semisumergido, pero tirando hacia la margen de la Alcazaba». Así explica Emilio Marcos el hallazgo, que tuvo lugar a las 10.10 horas de este viernes. En ese momento él ya estaba siguiendo las tareas de búsqueda.

Este hombre de 56 años, padre de dos hijos de 21 y 18 años, es uno de los pacenses que se acercó hasta el lugar donde se ha podido seguir la labor de la Policía Nacional. En la margen derecha, junto al Puente de la Autonomía, se apostaron muchos ciudadanos a interesarse por los hechos. Desde el camino de tierra que lleva hasta la Fábrica de la Luz o desde arriba, apoyados en las barandillas de la carretera de Cáceres, se produjo un continuo trasiego de ciudadanos consternados por los hechos. Siguieron el rescate, la llegada de la jueza y el furgón del forense.

Muchos de ellos suelen hacer deporte por la zona, como Emilio Marcos, y otros acudieron de forma extraordinaria al saber que el cuerpo había aparecido. El caso de Pablo Sierra había tenido el vilo a la ciudad, que no está acostumbrada a sucesos de este tipo.

Manolo González Becerra acude cada día con su bicicleta y pedaleó las últimas dos semanas mirando al río «a ver si veía al muchacho». «Nunca pensé que iba a estar ahí. He pasado por los puentes todos los días mirando a ver si había alguien flotando. Una prima mía encontró el cuerpo del primer aparecido del accidente que tuvieron tres trabajadores del río el año pasado y yo he ido mirando todos los días con la intención de encontrar a este chaval», cuenta mientras sostiene la bicicleta en compañía de su amigo Juan Hernández.

«He pasado 40 veces por este sitio en los últimos días y no podía pensar que estaba ahí», insistía Manolo González Becerra, que acudió a la zona cuando supo que habían encontrado el cuerpo. «Si hubiera llovido estas semanas, habría llegado a Portugal», asegura, por las corrientes tan fuertes que forma el Guadiana cuando sube el caudal.

José estaba tomando un café en las inmediaciones de la Plaza de los Alféreces cuando vio por la televisión del bar que la Policía había localizado el cuerpo. Terminó, salió del local y fue caminando hasta este punto. Vecino de Salvaleón, estaba este viernes en la ciudad. «Se ha acercado bastante gente, aunque la búsqueda ya había terminado, así que muchos llegan y se van».

Laureano era otro de los pacenses que estaban en el camino de tierra. Suele pasear por la zona y conoce el río, por eso dice: «Sabemos que hay sitios por lo que no se debe andar. A altas horas de la noche el Guadiana no es recomendable». Pasados los 60, Laureano y un amigo no recuerdan un caso como el de Pablo en la ciudad. «Es mejor no ir por sitios oscuros», inciden.

Otra pacense, Mariángeles, se puso en marcha cuando supo del hallazgo. Vecina de San Roque, caminó por Circunvalación hasta llegar a la margen derecha, donde la esperaban algunas primas. «No tengo hijos en edad de salir, pero sí una sobrina con 18 años y estamos que no nos llega la camisa al cuerpo. Una piensa que este tipo de cosas nunca van a pasar en Badajoz, hasta que pasa».

«Me pongo en la piel de los padres y es hundirte para el resto de la vida. Solo pienso en ellos, debe ser tremendo, es desgarrador», resumía Emilio Marcos.

