La Policía Nacional cree que Pablo Sierra, cuyo cadáver ha sido hallado esta mañana en la zona del Pico del río Guadiana, murió por accidente. El inspector jefe Chema Gordillo, responsable de la investigación, confirma que la principal hipótesis es que se perdió cuando salió del centro de la ciudad, fue en dirección contraria a su residencia universitaria y acabó en el río. Es una «explicación posible», ha añadido Gordillo.

El inspector jefe ha dejado claro que, eso sí, que por el momento y a la espera de la autopsia, no descartan nada, incluso que haya terceras personas implicadas. Ha indicado este viernes que la investigación sigue abierta y que continúan trabajando en el caso. No ha querido comentar el hecho de que el móvil de Sierra estuviese manchado de sangre porque sigue activo el secreto de sumario.

Junto al inspector jefe de la Policía Nacional, Chema Gordillo, han comparecido en rueda de prensa la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y el subinspector Mejía, de los GEO. La delegada del Gobierno ha confirmado que el cadáver encontrado es el de un hombre joven y que, a falta de la identificación oficial, creen que es el de Pablo Sierra. García Seco ha indicado que se le hará la autopsia lo antes posible para entregar el cuerpo a a familia. «Para que pueden por fin darle descaso tras tantos días de angustia», ha indica que ha añadido que el comportamiento de la familia ha sido «ejemplar» al colaborar en todo momento en la investigación.

Los forenses habían calculado que el cuerpo tardaría en emerger unos 15 días debido a las bajas temperaturas estas semanas

La delegada del Gobierno en Extremadura también ha desvelado que el accidente es la principal hipótesis «por lo que se ha encontrado en el río». Según ha explicado sobre el hallazgo del cadáver, esperaban que emergiese unos 15 días después de la desaparición, ya que era la estimación de los forenses dadas las bajas temperaturas de estas semanas. Creen que este tiempo estuvo en el fondo a solo unos metros de donde se encontró su móvil.

El Grupo Especial de Operaciones (GEO), élite de la Policía Nacional, llevaban tres días buscando cerca del lugar en el que apareció el móvil del joven de 21 años de Zorita que lleva desaparecido hace dos semanas. El subinspector Mejía, de los GEO, ha explicado que tenían acotada una zona de búsqueda siguiendo la hipótesis de que Pablo Sierra sufriese un accidente. El cuerpo ha emergido ligeramente y el perro de la unidad canina ha señalizado la zona. Es entonces cuando los buzos de este grupo especializado han podido recuperarlo.

Según ha podido saber HOY, el cuerpo ha sido recuperado a las 10.10 horas de la mañana. Un perro de la unidad canina ha marcado un punto en el río, no en la orilla, sino en el cauce. Los buzos de los GEO han realizado una inmersión y han encontrado un cadáver que estaba flotando. Los especialistas han podido agarrarlo a una camilla y remolcarlos hasta la orilla del Pico.

El punto exacto donde el cuerpo estaba enganchado en el fondo es a cinco metros de la orilla y a la misma altura del Pico donde fue hallado el teléfono móvil de Pablo Sierra manchado de sangre.

Autopsia

En la zona del hallazgo se levantó un amplío despliegue de la Policía Nacional, que ha acordó la zona donde se recuperó el cuerpo y han analizado el aérea. De hecho, han tomado muestras del agua del Guadiana.

A las 11.15 horas ha llegado al Pico la furgoneta del Instituto de Medicina Legal y se llevaron el cadáver.

Se espera que la identificación del cuerpo se haga en las próximas horas.

Vídeo. Así fue el momento en el que los buzos encuentran el cuerpo de Pablo Sierra

La desaparición

El caso de la desaparición de Pablo Sierra el pasado jueves, 2 de diciembre, estaba lleno y sigue lleno de incognitas. Salió a tomar algo con unos amigos al centro de Badajoz. No había muchos bares abiertos y terminaron el recorrido a las dos de la mañana en un local de la calle Arco Agüero. Al salir, Pablo Sierra le tiró el móvil a otro joven y se rompió la pantalla. El estudiante de Matemáticas le pidió el contacto al afectado y se ofreció a pagarle los desperfectos. Luego se marchó con intención, según la denuncia, de volver a la Rucab, la residencia en la que vívía en la capital pacense.

Tras despedirse, se perdió el rastro de Pablo. No se sabe si fue a coger un autobús (el 9 nocturno le dejaba junto a su residencia), si optó por coger un taxi (la policía ha interrogado a los chóferes), si fue caminando (son 5 kilómetros hasta su residencia) o si alguien le llevó y no lo ha dicho. Al día siguiente comprobaron que no había pasado la noche en su dormitorio de la residencia. De hecho, visitaron todas las habitaciones por si se había quedado dormido en otra estancia y no lo encontraron.

El viernes 3 de diciembre comenzaba un puente de cinco días para los estudiantes. Un hermano de Pablo Sierra vino con su coche a Badajoz a recogerle a él y a su hermano mellizo para viajar todos a Zorita a pasar los festivos. Tenía planes con amigos que estudian en otras localidades y se iban a reunir en esta localidad cacereña. Fueron sus hermanos y sus amigos los que se alertaron por la ausencia y lo llamaron al móvil durante todo el día. También presentaron una denuncia en la policía. Pasadas las ocho de la tarde les contestó al teléfono un guardia civil fuera de servicio que estaba paseando a su perro en el Pico del Guadiana y escuchó el móvil. Inmediatamente se movilizó a los efectivos y comenzó la búsqueda, especialmente en el río.

Desde el primer momento, su familia descartaba que se fugase y lo definía como «un chico 10» con buenas notas y sin problemas.

.