Habrá cuatro parques infantiles nuevos en distintos barrios de Badajoz El Ayuntamiento ha adjudicado un contrato por 1,1 millones de euros que también servirá para renovar otros cuatro que ya existen

Este otoño comenzará la instalación de nuevos parques infantiles en cuatro barrio de Badajoz y la renovación de otras cuatro áreas de juegos que ya existen. El Ayuntamiento pacense ha adjudicado diversos contratos por un importe de 1,1 millones de euros.

En concreto los barrios que estrenarán nuevas áreas infantiles en Badajoz serán el Cerro Gordo, el Cerro de Reyes, Huerta Rosales y la Ronda Norte de San Roque. Además se renovarán los de María Auxiliadora, Estación de Autobuses, Barriada de Llera y San Roque.

Los contratos se han aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes en el Ayuntamiento. Se ha dado cuenta de la adjudicación de los diferentes lotes del contrato de suministro, instalación y mejora de áreas de juegos infantiles en la ciudad, que contemplan más de 20 juegos en total.

Arreglos en San Fernando y Pardaleras

Según destaca el Consistorio, «ya se ha iniciado el lote referido al contrato de arreglos varios en las instalaciones de los parques V Centenario en San Fernando y el de Pardaleras, ya visible con la sustitución de la canasta y red de la zona deportiva. Durante el mes de septiembre se realiza el replanteo en las diferentes áreas».

Por su parte, se renovarán las áreas infantiles situadas en la calle Hermano Daniel en María Auxiliadora, plaza Virgen de la Victoria junto a la estación de autobuses o el ubicado en barriada de Llera. También se sustituirá el suelo del parque infantil de la Urbanización Guadiana y se mejorarán las instalaciones de la plaza Molineta y plaza Francisco Vera en Valdepasillas o la calle Almendro en San Roque.

Plaza junto a la estación de autobuses

Entre estas inversiones es especialmente llamativa la de la Virgen de la Victoria. La plaza junto a la estación de autobuses acumula numerosas quejas de los vecinos por el estado de la misma y por la inseguridad, ya que se ha convertido en un refugio de personas sintecho. Para tratar de corregir esta situación se eliminará el barco que actualmente funciona como refugio, ya que duermen dentro. Será renovado, por 100.000 euros, con elementos en los que no se puedan cobijar personas.

En Huerta Rosales, además de la instalación de un nuevo juego infantil en el parque de la calle Remigio Cordero, se mejorará el existente en calle Joaquín Pérez Campos. También se instalará una nueva zona inclusiva en José Pérez Jiménez.

Entre todas las actuaciones, que suman más de 20 en toda la ciudad, también se incluye la mejora de todos los parques de Rivillas y Calamón y la creación de un circuito biosaludable en Tres Arroyos.

Otras actuaciones

En los dos últimos años se han llevado a cabo numerosas actuaciones en parques infantiles de Badajoz. En 2023 se renovaron ocho, además de uno nuevo en La Pilara que incluía también toldos, todo ello en verano de ese año por unos 780.000 euros. En 2024 en primavera y verano se actuó en otros ocho parques por 605.000 euros y actualmente se está desarrollando la inversión para instalar toldos en aquellos que no tienen posibilidad de sombra natural con una inversión de unos 216.000 euros.