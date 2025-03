Crece el número de tortugas invasoras capturadas, aunque son más pequeñas

Desde hace dos semanas hay una nueva barca que recorre el tramo pacense del Guadiana a diario. Se trata del equipo de seis especialistas que ... capturan tortugas invasoras. Desde 2021 ya han logrado sacar 4.400 ejemplares de la zona, pero calculan que aún quedan más de 5.000 en el agua.

El galápago de Florida, muy característico por sus manchas rojas en la cabeza, es la tortuga pequeñita que muchos han tenido en sus casas como mascota. Actualmente su comercialización está prohibida. Algunos de estos animales fueron abandonados y acabaron en el Guadiana, donde se reprodujeron hasta suponer un problema. Se trata de una especie exótica invasora que desplaza a las autóctonas, como el galápago leproso, por lo que pone en riesgo su conservación. Las de Florida son agresivas y se quedan con las mejores zonas del río.

En 2021 la Junta de Extremadura inició una campaña para controlar esta especie invasora. El método es eliminar los nidos con huevos y capturar con trampas ejemplares adultos para sacarlos del río. En tres años, solo en el tramo del Guadiana en Badajoz se han capturado 4.403 galápagos invasores, según las cifras de la dirección general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. La administración regional subcontrata la campaña de captura a la empresa Tragsa.

La campaña de captura de ejemplares de este año comenzó el pasado 29 de abril y se extenderá hasta el 15 de junio

En los tres años que se ha llevado a cabo la campaña ha ido aumentando la cifra de ejemplares encontrados en las trampas. En 2021 capturaron a 542 galápagos, en 2022 fueron 1.818 y el año pasado subió a 2.043.

Aunque la cifra aumenta, los responsables de la Consejería de Desarrollo Sostenible están satisfechos con el proyecto porque los ejemplares capturados son cada vez más pequeños. Eso supone que están logrando controlar la situación y que hay menos hembras en edad reproductora en el río.

«No sólo es importante el número de galápagos totales retirados en Badajoz, sino también la disminución en el peso y longitud media de los ejemplares cada año. Esto permite ir reduciendo el número de ejemplares reproductores y la incorporación de nuevas crías a la población. Es importante tener en cuenta que una hembra de tortuga de Florida empieza a reproducirse más o menos a los 6 años de edad, cuando alcanzan más o menos los 18 centímetros de longitud», explica desde la Junta de Extremadura.

Hay otras cinco especies exóticas en el Guadiana El principal problema en Badajoz es la presencia de miles de ejemplares de galápagos de Florida, pero durante los tres años de campañas de captura, se han detectado otras cinco especies exóticas en el Guadiana. En concreto, según los datos de la Junta de Extremadura, se han capturado más de diez ejemplares de otras cinco especies de tortugas acuáticas exóticas adquiridas como mascotas que finalmente, al igual que ocurrió con la tortuga de Florida, «han acabado siendo abandonadas en el río por propietarios irresponsables», indican. Concretamente se han encontrado ejemplares de la falsa tortuga mapa, el galápago chino, la tortuga de vientre rojo, el galápago rayado y la tortuga pavo real.

Baja el tamaño

En 2021 el tamaño medio de las hembras capturadas era de 22,58 centímetros y el peso medio de un kilo y 400 gramos. El año pasado, sin embargo, las hembras medían de media solo 16,48 centímetros y pesaban 769 gramos, casi la mitad que dos años antes. Eso supone que muchas de las tortugas que quedan en el Guadiana aún no tienen capacidad de reproducirse.

«Puede afirmarse que los trabajos que se vienen realizando con la campaña de control de tortuga de Florida están dando excelentes resultados. No sólo ha ralentizado el aumento de la población de tortuga de Florida, sino que se ha reducido considerablemente, a tenor de los datos obtenidos. No obstante, es de vital importancia continuar con los trabajos de forma continuada y a largo plazo para reducir la población de esta especie hasta que su impacto sea 'tolerable' en términos biológicos y no sea una grave amenaza para otros galápagos autóctonos y el resto de la biodiversidad presente en el río», añaden desde la consejería.

En este 2024 la campaña de control comenzó el pasado 29 de abril. Se intervendrá en las tres zonas del Guadiana más afectadas: el tramo de Badajoz desde la desembocadura del río Gévora hasta la confluencia del río Caya con el Guadiana en la frontera con Portugal aguas abajo, el Guadiana a su paso por la localidad de Mérida desde las instalaciones del club de piragüismo hasta el puente de hierro del ferrocarril aguas abajo, y finalmente el embalse de Plasencia y el tramo urbano del río Jerte.

El periodo de trabajo en Badajoz se extenderá hasta el 15 de junio, en Mérida será del 16 de junio hasta el 10 de julio y del 11 al 25 de julio en Plasencia.

El método de control se basa en dos acciones distintas. La primera es la búsqueda de hembras reproductoras en territorios de puesta y la destrucción de los huevos. Para ello realizan recorridos a diario por las áreas de puesta, que son áreas verdes alrededor del río. Es común que haya en el parque, por ejemplo. «En Badajoz las hembras de tortuga de Florida utilizan las zonas abiertas junto al río (pastizales, eriales y zonas de césped de parques y jardines) para realizar sus puestas, haciendo un agujero en el suelo donde depositan entre 8 y 15 huevos», explican. En esta labor, además de los técnicos especialistas, colabora el Ayuntamiento de Badajoz a través de los operarios de jardines. La consejería también pide la colaboración de los vecinos si ven tortugas.

El segundo método es la colocación de trampas dentro del agua. Se trata de nasas anguileras, redes en forma de tubo en las que colocan cebo. Cuando las tortugas entran, quedan atrapadas. En total en cada sector se instalan 100 nasas. La nasas son revisadas diariamente y presentan uno de los extremos fuera del agua para evitar el ahogamiento de los ejemplares capturados. Al abrirlas es importante seleccionar a las tortugas, ya que atrapan tanto a las de Florida como a las autóctonas.