El corredor verde sigue sin tener papeleras ni bancos dos años después

Con una pequeña bolsa en la mano, que contenía las deposiciones de su perro Tenzo, salía Erika del corredor verde. Ella es una de las ... propietarias de perros que a diario utiliza este espacio para sacar a su mascota a pasear pese a que no está acondicionado para la visita de los animales, ya que no tiene ninguna papelera.

En los casi dos años que lleva abierto el parque, muchos son los propietarios de perro que dejan la bolsa en el parque. Un gesto con el que reclaman las papeleras que el Ayuntamiento prometió en 2023 cuando se inauguró, y que el paso del tiempo ha convertido en un hábito que sorprendió a Norberto Hurtado.

Él apenas lleva seis meses paseando con su perro Ibor por el corredor verde, antes vivía cerca de Valdepasillas, por lo que su lugar de recreo era el parque canino del Cerro del Viento. «No doy crédito a que en un espacio tan amplio como este no tengamos ni una papelera», comentaba indignado.

Para él, el hecho de que los usuarios dejen sus bolsas todas colocadas en un mismo rincón del parque es un gesto de civismo, o al menos prueba la intención que tienen los usuarios de no ensuciar el corredor. «Esto se hace porque no hay papeleras, y antes de dejar las bolsas tiradas por el césped y ensuciar el parque preferimos agruparlas para facilitar el trabajo a las personas de la limpieza», subraya.

Los caminantes que pasean por este espacio protestan por la «mala imagen» que da ver los paquetes con las heces empaquetadas en un lugar monumental. Pues aunque las bolsitas se amontonan por algunos rincones del parque, las tapas de registro de agua son el lugar donde más se acumulan. «Se suelen dejar en zonas que no molesten al resto de personas. Ojalá y estuviesen ya las papeleras, pero está claro que no es una prioridad para el Ayuntamiento», zanjaba el dueño de Ibor.

Un año de retraso

Pese a que este espacio pretende despejar la muralla y poner en valor uno de los monumentos de la ciudad, hecho por el que el Consistorio aclaró que no plantarían árboles ni habría juegos infantiles, sí accedió a instalar bancos y papeleras. Así lo anunció a finales de 2023, cuando dijo que destinarían parte del presupuesto del Plan de Impulso para la instalación de mobiliario urbano en las nuevas zonas verdes de la ciudad.

Sale a licitación

Precisamente ayer el Ayuntamiento anunció que saca a licitación la mejora prometida en este espacio. En concreto se contempla la instalación de bancos y papeleras en diferentes puntos, así como un aljibe con el fin de recoger el agua de lluvia y reutilizarla para el riego. Esta nueva infraestructura pretende aliviar las inundaciones que se producen regularmente en esta parque junto a la muralla.

El contrato ya se encuentra en la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Badajoz por un importe de casi 200.000 euros.

La obra ha tardado casi un año en llegar tras el anuncio municipal. «Para mí el parque está a medio hacer, faltan cosas básicas que debe haber en cualquier parque», insiste Hurtado.

Algunos usuarios depositan las bolsas con los excrementos de sus perros donde creen que debe haber una papelera

No piensa lo mismo otra usuaria del parque que prefiere no revelar su nombre. Ella pasea a diario a sus perros por el corredor verde y considera que este lugar no necesita papeleras, sino que las personas sean conscientes del lugar en el que están y hagan el esfuerzo de dejar las bolsitas en las papeleras que hay instaladas en la calle Stadium.

La creación del corredor verde de la calle Stadium ha costado casi tres millones de euros, pero desde su inaguración ha presentado problemas, especialmente las inundaciones. La semana que viene acogerá su primer gran evento, la celebración de una de las recreaciones de batallas de la Guerra de la Independencia. Será el 28 de marzo.