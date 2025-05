El PSOE de Badajoz denuncia que el corredor verde sigue sin drenarse

Llueve copiosamente, y de nuevo el agua inunda parte del corredor verde de la calle Stadium que conecta el Casco Antiguo con Pardaleras, impidiendo a ... los peatones cruzar este espacio con normalidad. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, acusa al gobierno local de no haber hecho «nada en año y medio» para drenar este espacio verde en las murallas. Esto provoca que los paseos de hormigón atravesados por el césped se inunden, llenándose de barro.

Los socialistas creen que al alcalde y a su equipo «le da igual que se inunde o no», porque «todo lo prometido para combatir esta situación ha sido un cuento para crear falsas expectativas» respecto a las mejoras en una zona rehabilitada y abierta al público en septiembre de 2023.

Para el PSOE, «el equipo del PP es un cuentista fantástico» y según el mismo el Gabinete de Proyectos municipal lleva un año intentando hacer un nuevo proyecto para esta zona, después de que antes y durante su construcción no detectara el problema de la retención de aguas, lo cual «por otra parte ocurre desde siempre, sin dar, parece ser, con la solución técnica».

Posibles soluciones

«Que si la solución pasa por unos aliviaderos para drenar el paraje; que puede que sea la construcción de un aljibe para que además de la retención de agua esta pueda ser almacenada para que sirva para el riego del propio corredor, tal y como contestaron en diciembre pasado a una pregunta que formuló un mes antes el concejal socialista Pedro Miranda; que si conducciones subterráneas para evacuar aguas, el pasado octubre», ha remachado, junto con que «todas las medidas pueden ser diferentes y a la vez la misma, pero no hay forma de que se haga realidad».

«Si es verdad» que se adoptan medidas, indica el PSOE, será la segunda vez que se interviene en la zona en año y medio tras terminar la obra, pues hace unos meses se levantó el césped para crear el carril bici turístico.

Ricardo Cabezas lo ha resumido al señalar que «la calle Stadium y su mal llamado corredor verde es una charca desde que se inauguró hace 16 meses» y que, en varias ocasiones, el equipo del PP ha anunciado que se plantea otra obra en esta zona para evitar que se encharque con las lluvias, y que no tiene pensado reclamar «nada» a la empresa adjudicaría, «tendrán sus razones, que no hacen públicas», según indica el PSOE en nota de prensa.

Asimismo, ha agregado que lo han dicho, pero no han hecho «nada» y que ninguna de las acciones de drenaje para evacuar aguas se ha cumplido y cree que «ya va siendo hora». «Les gusta presumir de esta zona del baluarte de San Roque, pero no atienden las quejas de los pacenses y la vergüenza que da pasearse por allí. Y va siendo hora de actuar, no entiendo a qué están esperando», sostiene Cabezas.

El Grupo Socialista también ha lamentado la «poca seriedad» del alcalde y su equipo, «ahora en el PP», para cumplir lo que dicen, el «poco» trabajo demostrado en el último año para dar una solución definitiva y «la facilidad que tienen para crear falsas expectativas y añadir nuevos cuentos al relato», además de «la destreza que demuestran para echar balones fuera y no culpabilizar de nada a la constructora, pero tampoco a quienes redactaron el proyecto que no previeron que el corredor históricamente recoge aguas de diferente origen».