Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa La asociación Mi princesa Rett organiza este fin de semana en Badajoz una cata solidaria

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Los asistentes podrán comprar una copa por 10 euros. Con ella tendrán acceso a la cata de los tres vinos que elijan, una tapa de jamón y otra de queso y bombones. Y además todo lo recaudado irá destinado a una buena causa, es un plan para este fin de semana en Badajoz.

El Hospital Provincial acogerá este viernes 12 de septiembre la apertura de 'Un Brindis por la Vida', una cata solidaria en favor de la asociación 'Mi princesa Rett' que también se alargará sábado y domingo.

En total habrá 12 bodegas de Extremadura y 3 tiendas gourmet de productos extremeños en esta cata solidaria.

La compra de la copa conmemorativa del evento (10 euros) incluirá, en concreto, tres copas de vino en las bodegas que elijan, tapa de jamón en la Gourmet del Marqués y tapa de quesos y bombones en La Baronesa Gourmet.

La copa se podrá comprar durante el evento y también on line para recogerla antes del evento en la sede de la asociación Mi princesa Rett, en la barriada de Llera o directamente el día del evento en el Hospital Provincial.

Los organizadores del evento destacan que «la recaudación conseguida de este proyecto irá a cubrir las terapias y necesidades del Centro Terapéutico Avanzado Cromo-Somos, un espacio pionero que atiende a menores con síndrome de Rett y enfermedades raras.

Los horarios

La cata solidaria se abrirá este viernes 12 de septiembre a las 20.00 horas hasta las 23.00 horas. El horario el sábado será de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00.

Finalmente el domingo será la última oportunidad para participar, de 12.00 a 15.00 horas.

Las bodegas que participarán en este evento solidario son Habla, Cayetana, Alaude, Santa Marta Virgen, Castúo, Encina Blanca, Coloma, Carlos Plaza, Pozanco, Viña Puebla y Palacio Quemado, entre otras.

El evento cuenta con el apoyo del Hospital Centro Vivo, la Diputación de Badajoz, la Bodega de Santa Marina, La Baronesa Gourmet y La Gourmet del Marqués.