«Estoy convencida de que iban a robar también en mi joyería»

Han sido tres robos con pistola pero podrían haber sido cuatro, al menos esa es la sensación que tiene Mercedes Calderón. «Aquí vinieron el lunes ... por la mañana. Primero se asomó un hombre con un casco, y media hora después entró en la joyería, pero al ver que mi padre estaba en la trastienda dijo: «No, no hay lo que estoy buscando». Y se marchó».

Mercedes conoce el negocio de la joyería desde niña y está convencida de que ese hombre quería robar en su negocio. «Nos extrañó tanto que le preguntamos qué es lo que estaba buscando, pero no nos respondió y se marchó rápidamente».

La descripción de esa persona coincide con la que realizan los empleados de los supermercados asaltados: ropa oscura, casco de moto puesto y una braga tapándose la boca.

«Cuando se marchó salí a la calle y vi cómo se montaba en una moto. Lo estaban esperando», afirma esta joyera.

«En realidad, aquí no habrían encontrado dinero, porque la gente paga haciendo un bizum. Pero en ese momento no llamé a la policía porque pensé que iba a molestar. Pero ahora que se han producido los atracos me han dicho que en otra ocasión avise, que no molesto».

«La sensación que tengo es que todo está fatal, la gente tiene que sacar dinero de algún sitio y sea para vicios o no, ocurren estas cosas. Desde luego extranjeros no eran, hablaban perfectamente el español», concluye esta empresaria convencida de que la presencia de su padre en la trastienda la salvó del atraco.